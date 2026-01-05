Новини Крипто 05.01.2026 comment views icon

Викрадач 120 000 біткоїнів з Bitfinex Ілля Ліхтенштейн звільнений достроково — він подякував закону Трампа

Викрадач 120 000 біткоїнів з Bitfinex Ілля Ліхтенштейн звільнений достроково завдяки закону Трампа
Ілля Ліхтенштейн з дружиною Хізер Морган / X

Ілля Ліхтенштейн, причетний до масштабної крадіжки криптовалюти з біржі Bitfinex, заявив, що його достроково звільнили з в’язниці завдяки двопартійному закону First Step Act про реформу в’язничної системи, підписаному президентом Дональдом Трампом.

38-річного Ліхтенштейна у листопаді 2024 року засудили до п’яти років ув’язнення після того, як він визнав себе винним у змові з метою відмивання коштів і зізнався у зламі криптоактивів, які нині оцінюються у мільярди доларів. Однак пізно ввечері в минулий четвер на офіційному акаунті Ліхтенштейна в X з’явився допис про звільнення.

“Завдяки закону First Step Act президента Трампа мене достроково звільнили з в’язниці. Я й надалі налаштований якнайшвидше зробити позитивний внесок у сферу кібербезпеки. Прихильникам — дякую за все. Хейтерам — з нетерпінням чекаю нагоди довести, що ви помиляєтеся”,— йдеться у дописі Ліхтенштейна.

Хакер, який зламав криптобіржу Bitfinex і викрав 120 000 біткоїнів, подякував Трампу за дострокове звільнення
Дані: Х

Інцидент зі зламом Bitfinex у 2016 році призвів до викрадення 119 754 BTC. Правоохоронним органам вдалося повернути близько 94 000 BTC, тоді як приблизно 25 000 BTC певний час вважалися зниклими безвісти. Згодом з’ясувалося, що Ліхтенштейну вдалося конвертувати близько 25 000 BTC в інші криптовалюти та у фізичні золоті монети, більшу частину яких у підсумку було вилучено урядом США.

Представник адміністрації Трампа повідомив, що Ліхтенштейн відбув значну частину свого строку і наразі перебуває під домашнім наглядом відповідно до закону та політики Бюро в’язниць. До строку Ліхтенштейна було зараховано час, який він уже провів під вартою після арешту у 2022 році — більш ніж через п’ять років після зламу. Зараз пошук Ліхтенштейна у федеральній базі даних ув’язнених показує один результат із зазначенням, що його звільнення заплановане на 9 лютого. Дружина Ліхтенштейна, Гізер Морган, яка також визнала провину у сприянні відмиванню викрадених коштів, поширила повідомлення чоловіка у своєму акаунті.

“Найкращим новорічним подарунком для мене стало те, що після чотирьох років розлуки мій чоловік нарешті вдома”, — написала вона.

Хакер, який зламав криптобіржу Bitfinex і викрав 120 000 біткоїнів, подякував Трампу за дострокове звільнення
Дані: Х

35-річну Морган засудили до 18 місяців ув’язнення невдовзі після винесення вироку Ліхтенштейну. Вона потрапила до в’язниці у лютому. Але 26 жовтня Морган опублікувала відео, в якому заявила, що її також достроково звільнили. Вона також подякувала Трампу.

“Привіт, я за вами скучила. Дуже приємно повернутися, і я хочу передати привіт татові Трампу за те, що зробив мій 18-місячний строк коротшим”, — сказала Морган у відео,

Трамп підписав закон First Step Act у грудні 2018 року, під час першої каденції. Якби не цей закон, Ліхтенштейну та Морган загрожувало до 20 років ув’язнення за відмивання коштів і викрадення коштів з біржі Bitfinex. Наразі незрозуміло, чи мав Трамп безпосередній стосунок до дострокового звільнення Ліхтенштейна або Морган. Водночас заяви біткоїн-хакера та його дружини з’явилися на тлі низки резонансних помилувань у справах, пов’язаних із криптовалютами — наступного дня після інавгурації Трамп помилував Росса Ульбріхта, засновника сумнозвісного даркнет-маркетплейсу Silk Road, а у жовтні — Чанпена Чжао, власника криптобіржі Binance.

Джерело: CNBC

