Кілліан Мерфі відповів, чи зіграє Волдеморта в серіалі "Гаррі Поттер"

Кілліан Мерфі в серіалі "Гострі картузи" і Рейф Файнз (Волдеморт) у фільмах "Гаррі Поттер"

Кілліан Мерфі прокоментував чутки про те, що зіграє Волдеморта в серіалі “Гаррі Поттер” від HBO — персонажа, якого в оригінальних фільмах блискуче втілив Рейф Файнз.

В інтерв’ю Happy Sad Confused (через Screen Rant) на питання про роль в серіалі, Мерфі засміявся та заперечив чутки:

“Ні. Чесно кажучи, я нічого такого не чув. Мої діти часто мені показують щось таке, але я нічого про цю роль не знаю”.

Далі Мерфі додав, що будь-кому, хто отримає роль Волдеморта, буде дуже складно працювати після Рейфа Файнза:

“Дуже складно наслідувати те, що зробив Рейф Файнз. Ця людина — абсолютна легенда акторських майстерності. Тому удачі тому, хто займе його місце”.

Наразі тривають знімання першого сезону серіалу “Гаррі Поттер”, який у восьми епізодах адаптує “Філософський камінь”. У романі Джоан Роулінг Волдеморт присутній лише як частина іншого персонажа і не отримує повноцінної тілесної форми аж до четвертої книги серії “Келих вогню”. Може здатись, що ми не отримаємо повного уявлення про лиходія аж до четвертого сезону (серіал адаптуватиме по книзі на сезон), і HBO може відкласти найм. Утім інсайдери стверджують, що актора вже обрали, однак не оголосять його особу до моменту релізу шоу в ефірі.

Рейф Файнз, який наступного року з’явиться разом із Мерфі у фільмі “28 років по тому: Храм кісток” раніше схвалив обрання зірки “Оппенгеймера” на роль:

“Кілліан — фантастичний актор. Я насправді вважаю, що це фантастична пропозиція. Я б повністю його підтримав”.

Хоча і сам Файнз ще у 2022 році заявляв, що не проти повторити роль свого найвідомішого лиходія. Раніше серіал “Гаррі Поттер” вже повернув одного з акторів оригінальних фільмів на роль викладача Гоґвортсу.

Нагадаємо, що головні ролі в новому шоу про Гаррі Поттера взяли на себе Домінік Маклафлін (Гаррі), Арабела Стентон (Герміона) та Алістер Стаут (Рон). Серед дорослого акторського складу відзначились Джон Літгоу (Дамблдор), Джанет Мактір (Мінерва Макґонеґел), Паапу Ессіеду (Снейп), Нік Фрост (Геґрід) та ін.

Раніше ми вже бачили кілька перших кадрів зі знімань: зокрема, Гаррі в компанії з Дурслями в Лондонському зоопарку, його подорож до Алеї Діаґон у супроводі Геґріда (Нік Фрост), а також сімейку Візлі на станції Кінґс Кросс.

Прем’єра першого сезону серіалу “Гаррі Поттер” запланована на 2027 рік.

Раніше Роулінг відреагувала на сценарії двох епізодів шоу, а режисер оригінальних фільмів Кріс Коламбус розкритикував перші кадри.