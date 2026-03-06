Серіал "Гаррі Поттер" показав 20+ студентів Гоґвортсу: квідичу буде багато

Кадр з фільму "Гаррі Поттер" із квідичною командою Ґрифіндору

Сортувальний капелюх (а вірніше кастинг-директор) добре попрацював і представив 20+ нових акторів серіалу “Гаррі Поттер”: всі здебільшого є представниками квідичних команд із Ґрифіндору, Рейвенклову, Гафелпафу та Слизерину.





Серіал “Гаррі Поттер” — це нова екранізація творів Джоан Роулінг, яка планує запустити по сезону на кожну з книг. Перший офіційно в розробці й очікується до релізу на початку 2027 року. Раніше нам представили тріо головних акторів на чолі з Домініком Маклафліном, родини Візлі й Малфоїв, а також викладацький склад Гоґвортсу. Нині в HBO поділились іменами акторів, які зіграють студентів і, судячи з переліку, творці серіалу готують нам багато сцен із квідичем.

Ґрифіндор

Орсон Метьюз — Олівер Вуд, капітан ґрифіндорської команди з квідичу;

Аша Сутан — Анджеліна Джонсон, загонич;

Ейр Фаррелл — Кеті Белл, мисливець;

Серрана Су-Лінг Блісс — Алісія Спіннет, мисливець;

Ітан Сміт — Лі Джордан, коментатор матчів з квідичу.

Гафелпаф

Індія Мун — Ханна Ебботт;

Джеймс Тревельян Бакл — Джастін Фінч-Флетчлі;

Сіан Ігл-Сервіс — Ерні Макміллан;

Джазмін Левін — Сьюзен Боунс.

Рейвенклов

Анджула Муралі — Падма Патіл;

Аарон Чжао — Террі Бут;

Скарлетт Арчер — Пенелопа Клірвотер;

Єва Воллс — Ліза Турпін.

Слизерин

Олівер Крофт — Маркус Флінт, капітан команди Слизерину з квідичу;

Д’Анджелоу Осей-Кіссієду — Грем Монтегю;

Ділан Гіт — Адріан П’юсі;

Корнеліус Брандрет — Теренс Хіггс;

Еддісон Берч — Майлз Блетчлі;

Джеймс Доуелл — Лусіан Боул;

Генрі Медгерст — Перегрін Деррік;

Лайла Барвік — Пенсі Паркінсон.

Перший сезон серіалу “Гаррі Поттер” отримає вісім епізодів, які адаптуватимуть “Філософський камінь” 1997 року. Нещодавно керівник HBO Кейсі Блойс повідомив, що написання сценарію до другого сезону розпочалось, а творці поставили собі пріоритетне завдання — уникнути “великих перерв” між сезонами. Це здається виправданим, зважаючи на швидке дорослішання акторського складу.

Щодо ключової лиходійської ролі Волдеморта, то тут нас супроводжують виключно чутки. Ключовим варіантом для фанів був і лишається Кілліан Мерфі, хоча сам актор у публічних коментарях заявляв, що “не чув нічого подібного”. Серед інших варіантів звучали жіноча версія та виключно голос і графіка (принаймні для першого сезону), однак в останніх витоках почали називати ім’я Пола Беттані, як фаворита на кастингу.



