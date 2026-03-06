banner
Серіал "Гаррі Поттер" показав 20+ студентів Гоґвортсу: квідичу буде багато

Катерина Левицька

Серіал "Гаррі Поттер" показав 20+ студентів Гоґвортсу: квідичу буде багато
Кадр з фільму "Гаррі Поттер" із квідичною командою Ґрифіндору

Сортувальний капелюх (а вірніше кастинг-директор) добре попрацював і представив 20+ нових акторів серіалу “Гаррі Поттер”: всі здебільшого є представниками квідичних команд із Ґрифіндору, Рейвенклову, Гафелпафу та Слизерину.


Серіал “Гаррі Поттер” — це нова екранізація творів Джоан Роулінг, яка планує запустити по сезону на кожну з книг. Перший офіційно в розробці й очікується до релізу на початку 2027 року. Раніше нам представили тріо головних акторів на чолі з Домініком Маклафліном, родини Візлі й Малфоїв, а також викладацький склад Гоґвортсу. Нині в HBO поділились іменами акторів, які зіграють студентів і, судячи з переліку, творці серіалу готують нам багато сцен із квідичем.

Ґрифіндор

  • Орсон Метьюз — Олівер Вуд, капітан ґрифіндорської команди з квідичу;
  • Аша Сутан — Анджеліна Джонсон, загонич;
  • Ейр Фаррелл — Кеті Белл, мисливець;
  • Серрана Су-Лінг Блісс — Алісія Спіннет, мисливець;
  • Ітан Сміт — Лі Джордан, коментатор матчів з квідичу.
Серіал "Гаррі Поттер" показав 20+ студентів Гоґвортсу
Ейр Фаррелл, Аша Сутан, Орсон Метьюз, Серрана Су-Лінг Блісс, Ітан Сміт

Гафелпаф

  • Індія Мун — Ханна Ебботт;
  • Джеймс Тревельян Бакл — Джастін Фінч-Флетчлі;
  • Сіан Ігл-Сервіс — Ерні Макміллан;
  • Джазмін Левін — Сьюзен Боунс.
Серіал "Гаррі Поттер" показав 20+ студентів Гоґвортсу
Індія Мун, Джазмін Левін, Сіан Ігл-Сервіс, Джеймс Тревельян Бакл

Рейвенклов

  • Анджула Муралі — Падма Патіл;
  • Аарон Чжао — Террі Бут;
  • Скарлетт Арчер — Пенелопа Клірвотер;
  • Єва Воллс — Ліза Турпін.
Серіал "Гаррі Поттер" показав 20+ студентів Гоґвортсу
Аарон Чжао, Єва Воллс, Скарлетт Арчер, Анджула Муралі

Слизерин

  • Олівер Крофт — Маркус Флінт, капітан команди Слизерину з квідичу;
  • Д’Анджелоу Осей-Кіссієду — Грем Монтегю;
  • Ділан Гіт — Адріан П’юсі;
  • Корнеліус Брандрет — Теренс Хіггс;
  • Еддісон Берч — Майлз Блетчлі;
  • Джеймс Доуелл — Лусіан Боул;
  • Генрі Медгерст — Перегрін Деррік;
  • Лайла Барвік — Пенсі Паркінсон.
Серіал "Гаррі Поттер" показав 20+ студентів Гоґвортсу
Позаду: Еддісон Берч, Джеймс Доуелл, Олівер Крофт, Ділан Гіт, Генрі Медгерст. Попереду: Корнеліус Брандрет, Лайла Барвік, Д’Анджелоу Осей-Кіссіеду.

Перший сезон серіалу “Гаррі Поттер” отримає вісім епізодів, які адаптуватимуть “Філософський камінь” 1997 року. Нещодавно керівник HBO Кейсі Блойс повідомив, що написання сценарію до другого сезону розпочалось, а творці поставили собі пріоритетне завдання — уникнути “великих перерв” між сезонами. Це здається виправданим, зважаючи на швидке дорослішання акторського складу. 

Щодо ключової лиходійської ролі Волдеморта, то тут нас супроводжують виключно чутки. Ключовим варіантом для фанів був і лишається Кілліан Мерфі, хоча сам актор у публічних коментарях заявляв, що “не чув нічого подібного”. Серед інших варіантів звучали жіноча версія та виключно голос і графіка (принаймні для першого сезону), однак в останніх витоках почали називати ім’я Пола Беттані, як фаворита на кастингу.


Серіал “Гаррі Поттер” вийде за межі книг і зробить Драко “багатовимірним”

