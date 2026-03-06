Серіал "Гаррі Поттер" показав 20+ студентів Гоґвортсу: квідичу буде багато

Сортувальний капелюх (а вірніше кастинг-директор) добре попрацював і представив 20+ нових акторів серіалу “Гаррі Поттер”: всі здебільшого є представниками квідичних команд із Ґрифіндору, Рейвенклову, Гафелпафу та Слизерину.
Серіал “Гаррі Поттер” — це нова екранізація творів Джоан Роулінг, яка планує запустити по сезону на кожну з книг. Перший офіційно в розробці й очікується до релізу на початку 2027 року. Раніше нам представили тріо головних акторів на чолі з Домініком Маклафліном, родини Візлі й Малфоїв, а також викладацький склад Гоґвортсу. Нині в HBO поділились іменами акторів, які зіграють студентів і, судячи з переліку, творці серіалу готують нам багато сцен із квідичем.
Ґрифіндор
- Орсон Метьюз — Олівер Вуд, капітан ґрифіндорської команди з квідичу;
- Аша Сутан — Анджеліна Джонсон, загонич;
- Ейр Фаррелл — Кеті Белл, мисливець;
- Серрана Су-Лінг Блісс — Алісія Спіннет, мисливець;
- Ітан Сміт — Лі Джордан, коментатор матчів з квідичу.
Гафелпаф
- Індія Мун — Ханна Ебботт;
- Джеймс Тревельян Бакл — Джастін Фінч-Флетчлі;
- Сіан Ігл-Сервіс — Ерні Макміллан;
- Джазмін Левін — Сьюзен Боунс.
Рейвенклов
- Анджула Муралі — Падма Патіл;
- Аарон Чжао — Террі Бут;
- Скарлетт Арчер — Пенелопа Клірвотер;
- Єва Воллс — Ліза Турпін.
Слизерин
- Олівер Крофт — Маркус Флінт, капітан команди Слизерину з квідичу;
- Д’Анджелоу Осей-Кіссієду — Грем Монтегю;
- Ділан Гіт — Адріан П’юсі;
- Корнеліус Брандрет — Теренс Хіггс;
- Еддісон Берч — Майлз Блетчлі;
- Джеймс Доуелл — Лусіан Боул;
- Генрі Медгерст — Перегрін Деррік;
- Лайла Барвік — Пенсі Паркінсон.
Перший сезон серіалу “Гаррі Поттер” отримає вісім епізодів, які адаптуватимуть “Філософський камінь” 1997 року. Нещодавно керівник HBO Кейсі Блойс повідомив, що написання сценарію до другого сезону розпочалось, а творці поставили собі пріоритетне завдання — уникнути “великих перерв” між сезонами. Це здається виправданим, зважаючи на швидке дорослішання акторського складу.
Щодо ключової лиходійської ролі Волдеморта, то тут нас супроводжують виключно чутки. Ключовим варіантом для фанів був і лишається Кілліан Мерфі, хоча сам актор у публічних коментарях заявляв, що “не чув нічого подібного”. Серед інших варіантів звучали жіноча версія та виключно голос і графіка (принаймні для першого сезону), однак в останніх витоках почали називати ім’я Пола Беттані, як фаворита на кастингу.
