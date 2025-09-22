Новини Кіно 22.09.2025 comment views icon

Інсайдер: серіал "Гаррі Поттер" може представити Темну Леді — жіночу версію Волдеморта

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Інсайдер: серіал "Гаррі Поттер" може представити Темну Леді — жіночу версію Волдеморта
Рейф Файнз у ролі Волдеморта в фільмах "Гаррі Поттер"

Схоже, HBO підготував “сюрприз” для фанів “Гаррі Поттера” в новому серіалі — неочікуване втілення ролі Лорда Волдеморта.

Зі слів надійного інсайдера Деніела Ріхтмана (через Gamereactor), роль головного лиходія в шоу могли відвести жінці, оскільки кастинги на Волдеморта проводили для представників обох статей. Це не означає, що ми стовідсотково побачимо в екранізації “Темну Леді”, але не виключено, що HBO вирішив наслідувати приклад Netflix, який відвів роль Аслана в нових “Хроніках Нарнії” Меріл Стріп. 

До того ж шоуранери чомусь аж надто старанно оберігають свій вибір і, з чуток, нового Волдеморта представлять публічно лише на момент релізу серіалу “Гаррі Поттер” у 2027 році, попри те, що більшість чільного акторського складу вже оголошені.

Серіал “Гаррі Поттер” повернув актора оригінальних фільмів на роль викладача Гоґвортсу

В попередніх чутках йшлося про те, що роль Темного Лорда могли віддати Кілліану Мерфі — вибір, який високо оцінили, як фани, так і Рейф Файнз, який грав Волдеморта у фільмах Warner Bros. Утім, актор нещодавно заперечив свою участь в шоу.

“Ні. Чесно кажучи, я нічого такого не чув. Мої діти часто мені показують щось таке, але я нічого про цю роль не знаю. Дуже складно наслідувати те, що зробив Рейф Файнз. Ця людина — абсолютна легенда акторської майстерності. Тому удачі тому, хто займе його місце”.

Очевидно, що жіноча версія лиходія викличе низку суперечок зі сторони давніх поціновувачів творів Джоан Роулінг. Як-от було з обранням Паапи Ессіеду на роль Северуса Снейпа, і частково з американським актором Джоном Літгоу, якому довірили втілення Дамблдора.

Британський актор Паапа Ессьєду отримав пропозицію зіграти Северуса Снейпа в майбутньому серіалі HBO про «Гаррі Поттера».
Паапа Ессьєду і Алан Рікман, який грав Северуса Снейпа у фільмах “Гаррі Поттер”

Наразі тривають знімання першого сезону серіалу “Гаррі Поттер”, який адаптує “Філософський камінь” у восьми епізодах. Витоки з майданчика раніше демонстрували  Гаррі в компанії з Дурслями в Лондонському зоопарку, його подорож до Алеї Діаґон у супроводі Геґріда (Нік Фрост), а також сімейку Візлі на станції Кінґс Кросс.

“У чому сенс?”: режисер фільмів “Гаррі Поттер” Кріс Коламбус критикує перші кадри серіалу HBO

Спецпроєкти
Бренд MOVA представив свою побутову техніку на IFA 2025 в Берліні: чим вона здивувала відвідувачів?
BankPay від Portmone: як в Україні працює концепція відкритого банку

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перші кадри третього сезону "Перснів влади" розкривають найпотужнішу зброю у світі "Володаря перснів"
Ласкаво просимо до Нью-Вегаса: новий погляд на другий сезон "Фолаут" і раптова дата виходу в 2025 році
Значить, скорбота: на Netflix вийшли фінальні епізоди 2-го сезону "Венздей"
На FX стартував серіал "Чужий: Земля" з першими двома епізодами
Белла Рамзі відповіла критикам серіалу "Останні з нас": "Можете не дивитися, просто грайте далі"
Кілліан Мерфі відповів, чи зіграє Волдеморта в серіалі "Гаррі Поттер"
Це сталося: Netflix знімає серіал-спіноф "Венздей" про Дядька Фестера
Знайомтесь, новий Ґеральт: Netflix показав перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоні
«Миротворець» подорожує паралельними світами у новому трейлері, а Джеймс Ганн розповідає про світ DCU
На Amazon вийшов серіал-приквел до "Списку смертників" — трилер із 91% від аудиторії Rotten Tomatoes
Amazon інвестувала в «Netflix із ШІ» — стримінг, що дозволяє глядачам самим генерувати серіали
Перший погляд на приквел "Хлопаків" із Солдатиком — детектив у сетингу Нью-Йорка 1950-х з "дивними" костюмами супергероїв
Всі сезони серіалу "Лицар сімох королівств" виходитимуть з перервою у рік — 2 та 3 знімуть один за одним
Серіал "Шибайголова: Народжений наново" отримає 3-й сезон
«Відчуття оригіналу»: команда «Чужий: Земля» розповіла про нових істот та штучних людей у серіалі
Серіал Mass Effect шукає на головну роль чоловіка 30-39 років, схожого на "молодого Коліна Фаррелла"
Шпигунський хіт Apple TV: серіал "Повільні коні" представив трейлер п'ятого сезону
"Найкраща комедія літа": другий сезон серіалу "Платонічне кохання" від Apple TV+ отримав 100% на Rotten Tomatoes
Серіал жахів «Воно» натякає на дивний зв’язок Пеннівайза з кінохітом Стівена Кінга 31-річної давнини
Перший погляд на серіал "Робін Гуд": зірка "Гри престолів" стає лиходієм і шерифом Ноттінгема
Перші деталі серіалу God of War — історія про пригоди Кратоса й Атрея, готують два сезони (в першому 10 епізодів)
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати