Інсайдер: серіал "Гаррі Поттер" може представити Темну Леді — жіночу версію Волдеморта

Рейф Файнз у ролі Волдеморта в фільмах "Гаррі Поттер"

Схоже, HBO підготував “сюрприз” для фанів “Гаррі Поттера” в новому серіалі — неочікуване втілення ролі Лорда Волдеморта.

Зі слів надійного інсайдера Деніела Ріхтмана (через Gamereactor), роль головного лиходія в шоу могли відвести жінці, оскільки кастинги на Волдеморта проводили для представників обох статей. Це не означає, що ми стовідсотково побачимо в екранізації “Темну Леді”, але не виключено, що HBO вирішив наслідувати приклад Netflix, який відвів роль Аслана в нових “Хроніках Нарнії” Меріл Стріп.

До того ж шоуранери чомусь аж надто старанно оберігають свій вибір і, з чуток, нового Волдеморта представлять публічно лише на момент релізу серіалу “Гаррі Поттер” у 2027 році, попри те, що більшість чільного акторського складу вже оголошені.

В попередніх чутках йшлося про те, що роль Темного Лорда могли віддати Кілліану Мерфі — вибір, який високо оцінили, як фани, так і Рейф Файнз, який грав Волдеморта у фільмах Warner Bros. Утім, актор нещодавно заперечив свою участь в шоу.

“Ні. Чесно кажучи, я нічого такого не чув. Мої діти часто мені показують щось таке, але я нічого про цю роль не знаю. Дуже складно наслідувати те, що зробив Рейф Файнз. Ця людина — абсолютна легенда акторської майстерності. Тому удачі тому, хто займе його місце”.

Очевидно, що жіноча версія лиходія викличе низку суперечок зі сторони давніх поціновувачів творів Джоан Роулінг. Як-от було з обранням Паапи Ессіеду на роль Северуса Снейпа, і частково з американським актором Джоном Літгоу, якому довірили втілення Дамблдора.

Наразі тривають знімання першого сезону серіалу “Гаррі Поттер”, який адаптує “Філософський камінь” у восьми епізодах. Витоки з майданчика раніше демонстрували Гаррі в компанії з Дурслями в Лондонському зоопарку, його подорож до Алеї Діаґон у супроводі Геґріда (Нік Фрост), а також сімейку Візлі на станції Кінґс Кросс.