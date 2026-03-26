

Актори серіалу "Гаррі Поттер" отримали "серйозну охорону" після погроз смерті новому Снейпу

Катерина Левицька

Керівник HBO Кейсі Блойс розповів, що для команди серіалу “Гаррі Поттер” організували “серйозні заходи безпеки” після погроз смерті, які отримав актор Северуса Снейпа Паапа Ессієду.


Коментарі Ессієду потрапили у заголовки цього тижня: актор-англієць ганського походження розповів про хвилю токсичних та расистських образ після оголошення про його кастинг торік, які включали й погрози смерті. Дехто прямо заявляв: “Йди з серіалу, інакше ми тебе вб’ємо”.

Блойс повідомив, що HBO після цього “серйозно” посилила охорону для акторського складу, але визнав, що очікував подібної реакції через “величину франшизи” та “фанатів з різними думками”.

“Акторам в будь-яких великих шоу, заснованих на інтелектуальній власності (які очевидно мають палких шанувальників), місцями може бути дуже страшно”, — сказав Блойс. “Тож ми це передбачили й навіть намагались провести навчання з погляду на дописи в соцмережах та, як на них реагувати”.

Бос HBO додав, що команда безпеки в них “дуже серйозна”, з огляду на досвід. Нагадаємо, що раніше канал так само організував охорону для зірки “Останніх нас” Кейтлін Дівер, яка зіграла Еббі, а її колега Белла Рамзі після ролі Еллі видалилась із соцмереж.


Торік зірка фільмів про Гаррі Поттера Джейсон Айзекс розкритикував “грубі” та “расистські” заяви на адресу Ессієду, якого назвав “одним із найкращих акторів, яких коли-небудь бачив у своєму житті”.

“Сподіваюся вони проковтнуть свої язики — знаєте, свої цифрові язики — коли побачать, що Паапа робить на екрані”.

Серіал “Гаррі Поттер” від початку викликав суперечки, а з виходом першого трейлеру їх лише побільшало. Відео на цей час зібрало понад 4 млн переглядів, 160 тис. вподобань та майже 60 тис. дизлайків, а якщо поглянути на коментарі, то переважна більшість якраз присвячена критиці нового Снейпа.

Перший сезон шоу із 8 епізодів, який адаптує “Філософський камінь”, наразі перебуває в активному виробництві, а прем’єру запланували на Різдво 2026 року. Загалом “Гаррі Поттер” адаптує по кожній з семи книг на сезон, а робота над ним затягнеться на 10 років.

Це один із найдорожчих серіалів в історії, який отримав приголомшливий бюджет в $2 млрд: близько $300 млн на сезон, що ставить “Гаррі Поттер” в один ряд з “Перснями влади” та “Домом дракона”.

Джерело: IGN, Word of Reel

