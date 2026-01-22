Хі-Мен повертається: трейлер фентезі-бойовика "Володарі всесвіту”

Фільм "Володарі всесвіту”

Вийшов трейлер нового фентезі-бойовика “Володарі всесвіту”, який перезапускає Amazon MGM Studios. Головна інтрига — дебют Ніколаса Голіцина в образі легендарного Хі-Мена.

Трейлер починається з буденного життя офісного працівника Адама Гленна, якого грає Голіцин. Він бачить сни про дивний світ технологій і магії, які здаються фантазією, поки в його руках не опиняється Меч Сили. Саме він повертає Адама до його рідного світу Етернії, відкривши шлях до сили Хі-Мена.

Трейлер швидко розкриває головний конфлікт фільму: Адам повернувся у світ, з якого його давно “виключили” заради безпеки. Щоб не гаяти часу, він об’єднується з союзниками зброєносцем Дунканом (Ідріс Ельба), Тілою (Каміла Мендес) та Чарівницею (Морена Баккарін). За сюжетом, після повернення Адам готується зупинити злого чаклуна Скелетора (Джаред Лето), який захопив владу. Головному герою доводиться усвідомити своє призначення, об’єднати союзників і знову стати Хі-Меном — єдиним, хто може врятувати світ.

У трейлері з’являються й інші знайомі персонажі, зокрема Івіл-Лін у виконанні Елісон Брі. Також там показують давнього слугу головного антогоніста Бістмена і фіолетового воїна із броньованим тілом Спайкора.

Фільм “Володарі всесвіту” зняв Тревіс Найт, відомий за фантастичним бойовиком “Бамблбі” (2018). Сценарій написали Кріс Батлер, Аарон Ні, Адам Ні та Дейв Каллахем. Продюсерами виступили Тодд Блек, Джейсон Блюменталь, Роббі Бреннер, Стів Тіш і Девон Франклін. Серед виконавчих продюсерів — Інон Крайз, Білл Баннерман і Девід Блумфілд.

Франшиза “Володарі всесвіту” стартувала ще у 1980-х як лінійка іграшок Mattel, а згодом отримала культовий мультсеріал і кілька перезапусків. Новий фільм має показати знайомі образи у сучасній “обгортці” з Етернією, Мечем Сили та класичним протистоянням добра і зла.

Премʼєра стрічки “Володарі всесвіту” запланована на 5 червня 2026 року.

