Розробник створив "кладовище стартапів": 925 мертвих ідей, які втратили $32,5 млрд

Елізабет Голмс

Розробник Чарлі Варньє зібрав базу з 925 компаній, які прогоріли, попри величезні інвестиції. Він назвав свій онлайн-проєкт як “кладовище стартапів”, на які сумарно витратили близько $32,5 млрд.

На сайті зібрані короткі історії кожного проєкту: скільки грошей він “спалив”, чому не вижив, у чому була головна помилка та що з цієї ідеї можна було б використати сьогодні. Одним з найгучніших кейсів була компанія Theranos, яка обіцяла революцію в медичних аналізах. Насправді засновниця Елізабет Голмс будувала бізнес на фейкових технологіях і обманула інвесторів щонайменше на $121 млн. Жінку ув’язнили на 11 років.

Ще одним прикладом можна назвати сервіс доставки Uber Rush, який працював з 2015 по 2020 рік і коштував компанії близько $2,5 млрд. Ідея була простою: використати водіїв Uber для кур’єрських доставок. Але бізнес загруз у високих витратах, низькій маржі та жорсткій конкуренції з DoorDash і Postmates. У підсумку Uber вирішила не рятувати неприбутковий напрямок, зосередившись на основному бізнесі.

У “кладовищі стартапів” згадується соцмережа MySpace, яка на початку “нульових” більшою за Facebook. Користувачі обожнювали створювати кастомні профілі, ділитися музикою та контентом. Але вона так і не змогла адаптуватися до змін, поки конкуренти робили ставку простоту, швидкість і мобільність. Стара модель MySpace стала нецікавою, але замість внутрішніх змін проєкт просто закрили. І так зникла соцмережа, на яку витратили $580 млн.

Окремий кейс це стартап Music.ly, який поглинув гігант. Сервіс для коротких музичних відео мав все, щоб стати глобальним продуктом з інвестиціями розміром $147, але програв TikTok. Платформа не змогла створити хороші рекомендації й швидко додавати нові функції. У підсумку ByteDance просто купила сервіс і перетворила його на TikTok, а сам бренд зник.

Колись Tinder намагався створити платформу Tinder Social, де люди могли збиратися компаніями й зустрічатися для вечірок чи спільних розваг. З 2016 по 2021 рік компанія вклала близько $50 млн, але проєкт замало відрізнявся від оригінального сервісу. Конкуренція з платформами по типу Meetup, відсутність чіткої маркетингової стратегії та пандемія COVID‑19 остаточно “вбили” проєкт.

Вся ця база показує одну річ: мільярди, гучні бренди і навіть велика аудиторія не гарантують виживання. Стартапи помирають через небажання змінюватися, неправильні пріоритети і проблеми з технічною частиною.

