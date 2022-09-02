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HMD представила смартфони Nokia G60 5G, C31 та X30 5G – «найекологічніші» з випущених компанією

HMD представила смартфони Nokia G60 5G, C31 та X30 5G – «найекологічніші» з випущених компанією

Компанія HMD анонсувала три нові смартфони Nokia, орієнтовані на європейський ринок. Екологічність новинок полягає у використанні під час виробництва значної частки перероблених матеріалів.

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Всі три моделі будуть доступні у Великій Британії та Німеччині за фірмовою підпискою Circular – за щомісячну плату абоненти отримають телефон та програму стимулювання тривалої оренди. При цьому буде дотримана стандартна трирічна гарантія виробника. Надалі програму буде розширено на інші країни.

Nokia X30 5G

Nokia X30 5G – представник середнього класу смартфонів. Він оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 695, 6 ГБ або 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ або 256 ГБ пам’яті і має 6,43” OLED-екран з роздільною здатністю 1080p та частотою оновлення 90 Гц. На тильній стороні є 50 МП основна камера та 13 МП надширококутна, селфі-камера – 16 МП. Телефон буде доступний наприкінці цього місяця за ціною від €529.

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Алюмінієва рама X30 5G на 100% виготовлена ​​із переробленого металу. У складі задньої панелі – 65% переробленого пластику. Коробка смартфона на 70% виготовлена ​​з переробленого картону.

За заявою директора HMD з маркетингу продуктів Адама Фергюсона, компанія сконцентрувала зусилля на пластиці та алюмінію як матеріалах, що найбільше використовуються у виробництві. У наступних пристроях Nokia список екологічних покращень буде більшим.

Nokia G60 5G

У Nokia G60 5G працює процесор Qualcomm Snapdragon 695. Конфігурація включає 4 ГБ ОЗП та 64 ГБ постійної пам’яті. Екран LCD з діагоналлю 6,58 дюйми підтримує частоту оновлення 120 Гц. Позаду у смартфона три камери: 50 МП основна, 5 МП надширококутник та 2 МП датчик глибини. Телефон коштуватиме €319.

Nokia G60 5G

Nokia C31 коштує €129 та за запевненнями компанії забезпечує три дні автономної роботи завдяки акумулятору ємністю 5050 мАг. Він оснащений процесором Unisoc 9863A1, доступним 3 ГБ або 4 ГБ оперативної пам’яті, від 32 ГБ до 128 ГБ накопичувач даних. Діагональ екрану – 6,7 дюйми, роздільна здатність – 720p. Основна камера – 13 МП.

HMD Global представила бюджетник Nokia G21 — экран 90 Гц, камера 50 Мп и батарея 5050 мА·ч при цене €170

Джерело: The Verge


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