HMD представила смартфони Nokia G60 5G, C31 та X30 5G – «найекологічніші» з випущених компанією

Компанія HMD анонсувала три нові смартфони Nokia, орієнтовані на європейський ринок. Екологічність новинок полягає у використанні під час виробництва значної частки перероблених матеріалів.

Всі три моделі будуть доступні у Великій Британії та Німеччині за фірмовою підпискою Circular – за щомісячну плату абоненти отримають телефон та програму стимулювання тривалої оренди. При цьому буде дотримана стандартна трирічна гарантія виробника. Надалі програму буде розширено на інші країни.

Nokia X30 5G – представник середнього класу смартфонів. Він оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 695, 6 ГБ або 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ або 256 ГБ пам’яті і має 6,43” OLED-екран з роздільною здатністю 1080p та частотою оновлення 90 Гц. На тильній стороні є 50 МП основна камера та 13 МП надширококутна, селфі-камера – 16 МП. Телефон буде доступний наприкінці цього місяця за ціною від €529.

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Алюмінієва рама X30 5G на 100% виготовлена ​​із переробленого металу. У складі задньої панелі – 65% переробленого пластику. Коробка смартфона на 70% виготовлена ​​з переробленого картону.

За заявою директора HMD з маркетингу продуктів Адама Фергюсона, компанія сконцентрувала зусилля на пластиці та алюмінію як матеріалах, що найбільше використовуються у виробництві. У наступних пристроях Nokia список екологічних покращень буде більшим.

У Nokia G60 5G працює процесор Qualcomm Snapdragon 695. Конфігурація включає 4 ГБ ОЗП та 64 ГБ постійної пам’яті. Екран LCD з діагоналлю 6,58 дюйми підтримує частоту оновлення 120 Гц. Позаду у смартфона три камери: 50 МП основна, 5 МП надширококутник та 2 МП датчик глибини. Телефон коштуватиме €319.

Nokia C31 коштує €129 та за запевненнями компанії забезпечує три дні автономної роботи завдяки акумулятору ємністю 5050 мАг. Він оснащений процесором Unisoc 9863A1, доступним 3 ГБ або 4 ГБ оперативної пам’яті, від 32 ГБ до 128 ГБ накопичувач даних. Діагональ екрану – 6,7 дюйми, роздільна здатність – 720p. Основна камера – 13 МП.

Джерело: The Verge