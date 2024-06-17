HMD Skyline – Android-смартфон, натхнений дизайном Nokia Lumia за ціною від €459

Як свідчать нові витоки, компанія HMD Global працює над новим Android-смартфоном з дизайном, що нагадує Nokia Lumia. Витік також розкриває перелік інших телефонів, які компанія планує випустити.

Користувач @smashx_60 опублікував в X (Twitter) інформацію щодо пристрою під назвою HMD Skyline, який виглядає як реінкарнація Nokia Lumia. Це смартфон середнього рівня, оснащений 6,67-дюймовим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю FHD+, частотою 120 Гц та підтримкою HDR10+. В цій моделі використовується процесор Snapdragon 7s Gen 2, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та сховище місткістю 256 ГБ. Батарея місткістю 4900 мАг може заряджатися дротовим або бездротовим способом з підтримкою потужності заряджання 33 Вт та 30 Вт, відповідно.

Смартфон HMD Skyline отримав потрійну камеру на задній панелі. Вона містить головний 108-мегапіксельний модуль, ультраширококутний 8-мегапіксельний модуль та 2-мегапіксельний макро модуль, який також використовується як сенсор глибини сцени. Фронтальна камера отримала 32-мегапіксельний сенсор. Серед іншого згадується наявність NFC, Bluetooth 5.2 та звукового роз’єма 3,5 мм. Корпус забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP67.

Смартфон буде поставлятися в чорному, синьому, жовтому та рожевому кольорах. Стартова модель з 8 ГБ пам’яті буде продаватися за ціною €459, а конфігурація з 12 ГБ оперативної пам’яті – €499. Цей пристрій буде отримувати оновлення програмного забезпечення протягом 3 років.

Також в розробці інженерів HMD перебувають смартфони Waylay, Atlas, Ridge і Ridge Pro. Хоча модель Waylay насправді може виявитися версією HMD Xenon. Поки що невідомо, коли HMD планує випустити ці телефони.

Джерело: androidauthority

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