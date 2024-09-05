Hogwarts Legacy 2 бути: компанія Warner Bros. підтвердила розробку сиквелу

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Компанія Warner Bros. Games розглядає розробку продовження популярної гри Hogwarts Legacy як один із пріоритетних напрямів на найближчі роки.

Фінансовий директор Warner Bros. Discovery Гуннар Віденфельс в інтерв’ю виданню Variety розповів про плани компанії щодо майбутнього франшизи Hogwarts Legacy. За його словами, створення сиквелу гри стане одним із головних завдань компанії упродовж наступних кількох років.

Віденфельс наголосив на важливості ігрового напряму для стратегічного розвитку Warner Bros. Discovery. Компанія очікує значного зростання прибутків від цього сегменту бізнесу.

Перша частина Hogwarts Legacy, випущена в лютому 2023 року для ПК, Xbox Series X|S та PlayStation 5, стала одним із лідерів продажів минулого року. За перші два тижні реалізували понад 12 мільйонів копій гри, а загальні продажі за рік перевищили 22 мільйони.

Точні терміни виходу Hogwarts Legacy 2 поки не називають, але з огляду на заяву Віденфельса, це станеться не раніше, ніж через кілька років. Тим часом з’явилися чутки про можливу розробку Director’s Cut версії першої частини гри.

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Джерело: Insider-gaming

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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