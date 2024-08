У грі Harry Potter: Quidditch Champions з’явився легендарний мем про Геґріда з Playstation 1

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

«Ти зробив це, Гаррі».

На офіційному вебсайті «Гаррі Поттера» з’явилася інформація про великодки, які гравці зможуть знайти в новій грі Harry Potter: Quidditch Champions. Серед них — згадки про дебютний політ Гаррі та його перший спійманий золотий снич. Проте найбільшу увагу привернуло відсилання до мему з Геґрідом.

Розробники гри додали можливість використовувати паперову маску з зображенням обличчя Геґріда в низькій роздільній здатності. Це зображення стало популярним мемом в інтернеті протягом останніх років.

Мем походить із гри Harry Potter and the Philosopher’s Stone, випущеної для оригінальної PlayStation у 2001 році. В інтернеті його часто називають «Геґґорд» або «Ти зробив це, Гаррі Поттере» (You dun it nao Arry Porrer) через кумедний вигляд персонажа.

Гравці зможуть випробувати маску-мем вже незабаром. Цифрова версія гри Harry Potter: Quidditch Champions вийде 3 вересня 2024 року на PlayStation 4 і 5, Xbox One і Series, а також на ПК (Steam, Epic Games). Фізичні копії з’являться у продажу 8 листопада. Версія для Nintendo Switch запланована на кінець 2024 року.

