Hogwarts Legacy не врятувала: чому Warner Bros. розглядає продаж ігрового бізнесу

Щоб зберегти цілісність компанії, Warner Bros. готова розлучитися з частиною ігрового бізнесу.

За даними Financial Times, керівництво Warner Bros. шукає способи покращити фінансовий стан компанії. Ціна акцій Warner Bros. Discovery, підрозділу компанії, що займається ігровою індустрією, впала майже на 70% з моменту створення у 2022 році.

Топменеджмент розглядав варіант розділення компанії, але відхилив цей план через ризик численних судових позовів. Натомість компанія планує продати менші активи.

Серед можливих варіантів — продаж польського телеканалу TVN або частки ігрового бізнесу Warner, який володіє правами на ігри про Гаррі Поттера. Найуспішнішим проєктом стала Hogwarts Legacy — одна з найбільш продаваних ігор 2023 року. За перші два місяці після виходу гравці провели в ній понад 406 мільйонів годин, а роздрібні продажі за перший квартал 2023 року принесли компанії понад 1 мільярд доларів.

З моменту створення у 2022 році Warner Bros. Discovery зосередилася на скороченні витрат і погашенні боргів. Компанія провела кілька хвиль звільнень і продала деякі активи, зокрема All3Media.

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Рішення про продаж активів може бути пов’язане з невдалим запуском іншого проєкту Warner Bros. Games — Suicide Squad: Kill the Justice League. Гра, випущена в лютому 2024 року, стала одним із найбільших провалів компанії, завдавши збитків у 200 мільйонів доларів. Спочатку Warner Bros. розглядала можливість припинення підтримки гри після п’ятого сезону, але пізніше вирішила продовжити її ще на рік.

Джерело: 80.lv