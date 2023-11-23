Honor, колишній суббренд підсанкційної Huawei, починає шлях до IPO (первинного публічного розміщення акцій)

Китайський виробник смартфонів Honor Device Co. розпочав підготовку до первинного публічного розміщення акцій, через три роки після того, як він відділився як незалежний бізнес від Huawei Technologies Co.

Фірма, що базується в Шеньчжені, скоригує склад ради директорів, щоб відповідати стандартам різноманітності для публічної компанії, йдеться в заяві, опублікованій в середу, без зазначення термінів або біржі для публічного дебюту, передає Bloomberg. Мажоритарним акціонером Honor є місцевий уряд Шеньчженя, а серед його учасників — виробник дисплеїв BOE Technology Group Co.

Значна частина співробітників Honor перейшла з Huawei у 2020 році, коли бренд, який раніше був орієнтований на молодший сегмент споживчого ринку, виокремився. Цей крок дав змогу Honor уникнути торговельних санкцій, які Вашингтон наклав на Huawei, при цьому менша компанія продовжила вести бізнес з ключовим виробником чипів Qualcomm і зберегла доступ до екосистеми програмного забезпечення та застосунків для Android від Google.

Відтоді Honor стала конкурувати з найбільш продаваними китайськими брендами, такими як Xiaomi Corp. і очолила китайський ринок у третьому кварталі з часткою 19,3%, згідно з даними IDC. Цього року компанія значно збільшила продажі за кордоном і намагатиметься зберегти динаміку, оскільки китайський і світовий ринки смартфонів починають відновлюватися після тривалого спаду.