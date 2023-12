Хто володіє компанією Apple?

Керування Тіма Кука підняло Apple на нові висоти, включно з ринковою капіталізацією, яка досягла $3 трильйонів. Сам Кук володіє великою часткою Apple, але головні її власники – інституційні інвестори. Apple щороку публікує заяву, яка розкриває установи та осіб, які володіють 5% або більше акцій компанії.

Хто є найбільшими власниками Apple?

Нова заява Apple з цього приводу має бути опублікована в січні 2024 року. До того часу ми знаємо лише те, який вигляд мала структура власності станом на січень 2023 року. На той час найбільшим акціонером Apple була фірма Vanguard Group Inc., яка володіла 7,96% акцій компанії, або понад 1,2 млрд акцій. Згідно з документом, BlackRock Inc. володіла близько 1,1 млрд акцій, що становило 6%. Третім за розміром власником акцій Apple була Berkshire Hathaway Inc. Воррена Баффета, частка якої становила приблизно 5,73%.

Найбільшим індивідуальним інвестором компанії в січні 2023 року був Артур Левінсон, з понад 4,5 млн акцій. Левінсон був членом правління Apple з 2000 року та головою правління з 2011 року. Наступним у черзі після Левінсона був Тім Кук, а за ним Джефф Вільямс, головний операційний директор компанії.

Яку частку Apple має Тім Кук?

Актуальна інформація про право власності Тіма Кука на акції Apple буде опублікована у січні 2024 року. Згідно з заявою SEC станом на жовтень 2023 року він володів 3,3 млн акцій.

Білл Гейтс володіє акціями Apple?

Протягом першого року перебування Джобса на посаді генерального директора він уклав партнерство з Microsoft Білла Гейтса, яка інвестувала в Apple $150 млн та поклала на себе зобов’язання розробляти програмне забезпечення для macOS. У 2003 році Microsoft вирішила продати всі свої акції Apple за $550 млн.

Чи володіють Apple її засновники?

Apple була заснована Стівом Джобсом, Стівом Возняком та Рональдом Вейном у 1976 році. Через 12 днів після заснування Apple Вейн продав свої 10% акцій Apple за $1500.

Незрозуміло, якою є нинішня частка Возняка, але він та Стів Джобс напочатку мали 45% акцій компанії.

Згідно з документами компанії за 2011 рік, вдова Джобса, Лорен Пауелл Джобс, успадкувала 5,5 млн акцій Apple. Але у 2022 році вона пообіцяла віддати більшу частину своїх статків на благодійність і також невідомо, чим вона володіє зараз.

Джерело: Business Insider