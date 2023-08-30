Huawei без особливих фанфар анонсувала у Китаї Mate 60 Pro 5G. Він буде першим смартфоном Huawei із підтримкою 5G, після того, як на компанію наклали санкції США, повідомляє Gizmochina.

Huawei Mate 60 оснащено OLED-екраном на 120 Гц з отвором для камери по центру верхньої частини. Його роздільна здатність складає 2688×1216 пікселів, він підтримує 10-бітну глибину кольору та 1440 Гц PWM регулювання яскравості.

Huawei з якоїсь причини не розкрила інформацію про процесор. Але він співпрацюватиме з 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5, а дані зберігатиметься на UFS 3.1-накопичувачі, місткістю до 1 ТБ. Все працюватиме під керівництвом власної операційної системи Harmony OS 4.0.

Отвір в екрані виділений під 13-Мп фронтальну камеру. Позаду ж створено «камерний» диск, дещо схожий на перші моделі плеєра Apple iPod. Основний об’єктив — на 50 Мп, він зі змінною апертурою f/1.4–f/4.0 та підтримує OIS. Також у цьому блоці є 12-Мп ультраширока камера та телефото перископічна камера (OIS, 5x оптичний зум та 50x цифровий зум) теж на 12 Мп.

Всередині розташовується акумулятор на 4750 мАг. Він підтримує до 66 Вт дротового та 50 Вт бездротового заряджання. Mate 60 важить 208 грамів за розмірів 161,4 x76x7,95 мм, його захищено від вологи та пилу за стандартом IP68, а міцності має додавати скло Kunlun другого покоління.

Huawei Mate 60 продаватиметься в трьох варіантах накопичувача та з 12 ГБ оперативної пам’яті. 256 ГБ оцінені в 5499 юанів (~$750), 512 ГБ — 5999 юанів (~$820), а найбільший варіант на 1 ТБ коштує 6999 юанів (~$960). Початок продажів у Китаї — 10 вересня, серед варіантів кольорового оформлення: Yadan Black (чорний), White Sand Silver (срібно-білий), South Waxy Purple (фіолетовий) та Ya Chuan Qing (зелений).