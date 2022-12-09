Huawei надасть ліцензію на 5G своєму конкуренту Oppo — через санкції США, які змушують китайського гіганта шукати нові способи заробляти

Huawei та Oppo, четвертий за величиною виробник смартфонів у світі, підписали угоду про “перехресне ліцензування патентів”, яка охоплює основні патенти на стандарт стільникового зв’язку, включаючи 5G.

Huawei має величезний портфель із понад 100 000 патентів у всьому світі і є одним із провідних власників патенту на технологію 5G — надшвидкий мобільний інтернет наступного покоління, який вважається ключовим для розвитку майбутніх галузей, таких як штучний інтелект і автономні автомобілі.

Коли розробляється нове покоління стільникових технологій, необхідно створити так звані глобальні стандарти. Це протоколи, технічні характеристики та дизайн, які забезпечують взаємодію між мережами 5G у всьому світі та дозволяють смартфонам “спілкуватися” з цими мережами. Створити їх доручено галузевим організаціям, і такі компанії, як Huawei, сприяють цьому — вони розробляють технології, які потім патентують.

Huawei історично не була агресивною у монетизації цих патентів проти деяких своїх конкурентів, таких як Nokia та Ericsson. Однак у 2019 році США застосували низку заходів У 2019 році США на тлі нового витка торгової війни з Китаєм звинуватив Huawei у промисловому шпигунстві та крадіжці технологій. З серпня 2020 року Huawei та всім її дочірнім компаніям заборонено вести бізнес у США, продавати або купувати будь-які товари/послуги, і навіть вести справи з підприємствами та підрядниками, які використовують американські технології та ПЗ (включаючи чорний список для експорту), щоб відрізати Huawei від отримання критично важливих напівпровідників, необхідних для виробництва її смартфонів та деяких інших продуктів. Це знищило профільний бізнес компанії, який колись був номером один у світі.

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Минулого року китайський технологічний гігант заявив, що почне продавати свою технологію іншим компаніям через патенти. Раніше компанія стверджувала, що очікує отримати дохід від 1,2 до 1,3 мільярда доларів США від ліцензування своєї інтелектуальної власності в період з 2019 по 2021 рік. Huawei заявила, що досягла своїх очікуваних доходів від інтелектуальної власності на 2021 рік, але не надала точну цифру.

5G став ще однією частиною технологічної битви між США та Китаєм. Обидві країни розглядають її як критичну технологію. США висловили стурбованість тим, що Huawei становить загрозу національній безпеці, і тиснули на інші країни, щоб заборонити китайській фірмі доступ до їх інфраструктури 5G. Huawei неодноразово заперечувала, що представляє загрозу національній безпеці.

Нещодавно США також ввели повну заборону на постачання телекомунікаційного та відеообладнання з Китаю — зокрема й продукції Huawei. Федеральна комісія зі зв’язку (FCC) оголосила, що більше не видаватиме дозволи на деяку продукцію китайських компаній — тож легально імпортувати чи продавати телекомунікаційне та відеообладнання вони більше не зможуть. Список (де перелічено заборонену продукцію і послуги) наразі включає комунікаційне обладнання, вироблене Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology і Dahua Technology (а також їхніми дочірніми компаніями та філіями).

Джерело: CNBC