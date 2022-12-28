Huawei каже, що «знову у грі»: компанія подала патентну заявку на покращене EUV-виробництво, що відкриє доступ до передових чипів

Останні роки були складними для Huawei. Вона опинилася під тиском санкцій США, які згодом лише посилювалися. В результаті, компанія втратила доступ до програмних та апаратних рішень, в яких використовуються американські технології.

Зокрема Huawei не могла використовувати Google Mobile Services на своїх мобільних пристроях. Також вона не могла закуповувати мобільні процесори, які виготовляються із застосуванням американських технологій. Тому для випуску своїх двох останніх флагманських лінійок смартфонів їй довелося отримувати ліцензію та замовляти спеціальні версії чипів Qualcomm Snapdragon із підтримкою лише 4G. Наприклад, модель Mate 50 Pro цього року оснащена SoC Snapdragon 8+ Gen 1, призначеною для роботи лише у мережах 4G.

Однак, Huawei не впадає у відчай і заявляє, що вона «знов у грі». Так, компанія створила власну операційну систему HarmonyOS, що призначена для використання на широкому переліку пристроїв. За даними GizChina, HarmonyOS працює на більш ніж 320 млн телефонів. Вона є третьою за величиною мобільної ОС у світі після Android та iOS з річним темпом зростання 113%. Сторонні установки HarmonyOS також зростають. Вже понад 250 млн пристроїв використовують цю ОС, включаючи лампочки, телевізори, мікрохвильові печі та холодильники. Ці установки збільшуються зі швидкістю 212% на рік. Власний магазин застосунків Huawei AppGallery також швидко зростає і зараз є третім за величиною у світі після Google Play Store та App Store. У ньому налічується близько 220 тис. додатків (проти приблизно 2,5 млн у Play Store), і щомісяця він обслуговує понад 580 млн користувачів.

Крім того, нещодавно Huawei подала заявку на патент, що охоплює деякі компоненти EUV (екстремального ультрафіолету) та процес літографії EUV. При цьому повідомляється, що внаслідок покращення джерела світла патент китайської компанії усуває деякі проблеми, властиві нинішньому процесу EUV.

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Єдиний у світі чинний виробник EUV обладнання, голландська компанія ASML, подала аналогічний патент у 2016 році. Але ці патенти відрізняються за способом використання світла у процесі EUV. Крім того, вважається, що Huawei працює над тим, щоб «обійти» літографію, використовуючи оптоелектронні пластини та інші інновації.

За даними DigiTimes Asia, Національне управління інтелектуальної власності Китаю ще не видало патенту Huawei. Також неясно, чи є у Huawei можливість створювати повноцінне виробниче обладнання EUV. Проте, якщо Huawei розробить власний процес виробництва EUV, компанія зможе відновити доступ до передових чипів 5G. Також це допоможе китайським виробникам випускати передові чипи, що допомогло б країні наблизитися до своєї мети стати самодостатньою у виробництві напівпровідників.

Джерело: phonearena