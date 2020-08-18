Администрация Трампа расширила перечень подразделений Huawei, которым запрещён доступ к американским технологиям





Администрация президента США Дональда Трампа ещё больше ужесточает ограничения в отношении компании Huawei. В мае этого года из-за очередных ограничений США компания TSMC прекратила принимать новые заказы на производство чипов для Huawei. На прошлой неделе истёк срок действия временной лицензии, которая позволяла американским компаниям сотрудничать и поддерживать торговые отношения с Huawei.

В понедельник Министерство торговли США заявило, что разрешит «текущие исследования в области безопасности, критически важные для поддержания целостности и надёжности существующих и в настоящее время полностью работающих сетей и оборудования», введя ограниченное разрешение для подразделений Huawei. Дело в том, что временная лицензия позволяла не только получать обновления Android для устройств, выпущенных до 16 мая 2019 года, но также распространялась и на многие телекоммуникационные компании в сельскохозяйственных зонах, использующие оборудование Huawei. Теперь этим компаниям придётся подавать заявки на получение лицензий на проведение операций, которые ранее были разрешёнными.

Вместе с тем, правительство США вводит ограничения в отношении десятков связанных с Huawei компаний.

«Поскольку мы ограничили доступ компании к технологиям США, Huawei и ее аффилированные подразделения работали через третьих лиц, чтобы использовать американские технологии таким образом, который может подрывать интересы национальной безопасности и внешней политики США», — заявил в понедельник министр торговли Уилбур Росс.

В мае 2019 года администрация Трампа добавила в список Entity List компанию Huawei и 114 её подразделений. Таким образом, американские компании не могли передавать свои технологии компаниям из списка Entity List без явного одобрения правительства США. Теперь администрация Трампа заявила о расширении перечня подразделений Huawei в списке. В него добавлены ещё 38 подразделений китайской компании, которые расположены в 21 стране. Таким образом, теперь в Entity List фигурирует уже 152 связанных с Huawei компании.

Источник: The Verge