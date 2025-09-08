Новини Крипто 08.09.2025 comment views icon

Hyperliquid анонсувала запуск стейблкоїна USDH

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новин

Стейблкоїнів стає дедалі більше. Децентралізована біржа (DEX) для торгівлі деривативами Hyperliquid планує запустити власний стейблкоїн під назвою USDH. Монети відповідатимуть стандартам GENIUS, дозволять розподіляти доходи та будуть запущені глобально.

Hyperliquid має власний блокчейн першого рівня (Layer-1) і нативний токен HYPE. Проєкт зосереджено на торгівлі з кредитним плечем до 40x. Біржа наразі контролює приблизно 70% децентралізованого ринку безстрокових ф’ючерсів і фіксує місячний обсяг торгів майже $400 млрд у деривативах, а також $20 млрд у спот-торгівлі. Платформа генерує приблизно $106 млн доходу. Переважна більшість стейблкоїнів, що там використовують, це USDC. Таким чином, USDH стане альтернативою переміщеним активам, таким як USDC.

Наразі валідатори пропонують емітентів. Paxos запропонував використати 95% своїх резервних доходів для викупу токенів HYPE, оскільки пропонує монети, які відповідають нормам як американського GENIUS Act, так і європейської системи MiCA.

Frax запропонував підхід, орієнтований на спільноту, передаючи 100% дохідності скарбничих облігацій користувачам з нульовою комісією. 

Коаліція Agora наголосила на нейтралітеті та узгодженості, зобов’язавшись спрямувати весь чистий дохід на викуп HYPE або до Фонду допомоги Hyperliquid.

Ethena також виявила зацікавленість.

Hyperliquid встановила 10 вересня як кінцевий термін подання пропозицій, а голосування заплановано на 14 вересня.

Джерело: Hyperliquid

Популярні новини

arrow left
arrow right
Альтсезон вже скоро: прогноз Coinbase Institutional
ШІ-агент самостійно придбав NFT CryptoPunk #9098 — за завищеною ціною
На державних адресах ОАЕ знайшли $700 млн в біткоїнах
Трамп і його родина розбагатіли на $6 млрд після старту торгів токеном World Liberty Financial
Рідкісне ім'я в Telegram запропонували викупити за $25 млн
Наступного року JPMorgan дозволить кредити під заставу криптовалют
Хакери вкрали у криптобіржі GMX $40 млн
Це зрада: праця розробника криптобіржі CoinDCX «на стороні» коштувала компанії $44  млн
ETH націлився на $5 тис.: тим часом ліквідовано позицій трейдерів на $152 млн
SharpLink стала найбільшим корпоративним власником ETH у світі
ETH оновив історичний рекорд і... полетів вниз
Сімейний офіс співзасновника Binance Чанпена Чжао запустить скарбничну компанію BNB в США
Компания Circle розробила власний блокчейн для стейблкоїнів — ARC
Біотехнологічна компанія BioSig витратить $1,1 млрд на токенізацію та створення золотої скарбниці
Рада нарешті візьметься за легалізацію криптовалют наступного тижня
Чому Circle, Stripe та інші фінансові компанії кинулись запускати власні блокчейни?
Лише за пів року хакери вкрали криптовалют на понад $3 млрд
Продажі NFT-колекції Оззі Осборна стрімко злетіли на 400%
Північнокорейські хакери з початку 2025 року вкрали криптовалют на $1,6 млрд
Криптопозики руйнують ринок Південній Кореї, влада призупинила кредитні сервіси
Вперше з кінця 2024 року 90% адрес Ethereum стали прибутковими
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати