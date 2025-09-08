Hyperliquid анонсувала запуск стейблкоїна USDH

Стейблкоїнів стає дедалі більше. Децентралізована біржа (DEX) для торгівлі деривативами Hyperliquid планує запустити власний стейблкоїн під назвою USDH. Монети відповідатимуть стандартам GENIUS, дозволять розподіляти доходи та будуть запущені глобально.

Hyperliquid має власний блокчейн першого рівня (Layer-1) і нативний токен HYPE. Проєкт зосереджено на торгівлі з кредитним плечем до 40x. Біржа наразі контролює приблизно 70% децентралізованого ринку безстрокових ф’ючерсів і фіксує місячний обсяг торгів майже $400 млрд у деривативах, а також $20 млрд у спот-торгівлі. Платформа генерує приблизно $106 млн доходу. Переважна більшість стейблкоїнів, що там використовують, це USDC. Таким чином, USDH стане альтернативою переміщеним активам, таким як USDC.

Наразі валідатори пропонують емітентів. Paxos запропонував використати 95% своїх резервних доходів для викупу токенів HYPE, оскільки пропонує монети, які відповідають нормам як американського GENIUS Act, так і європейської системи MiCA.

Frax запропонував підхід, орієнтований на спільноту, передаючи 100% дохідності скарбничих облігацій користувачам з нульовою комісією.

Коаліція Agora наголосила на нейтралітеті та узгодженості, зобов’язавшись спрямувати весь чистий дохід на викуп HYPE або до Фонду допомоги Hyperliquid.

Ethena також виявила зацікавленість.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Hyperliquid встановила 10 вересня як кінцевий термін подання пропозицій, а голосування заплановано на 14 вересня.

Джерело: Hyperliquid