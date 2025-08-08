Hyundai та GM об’єднуються, щоб перемогти дешеві китайські електромобілі

Hyundai та GM об'єднують зусилля для запуску недорогих пікапів, кросоверів, електромобілів та інших моделей

Hyundai і General Motors вирішили об’єднати зусилля, щоб запропонувати покупцям доступніші автомобілі. Йдеться про цілу лінійку спільно розроблених моделей — від компактного кросовера до електричного фургона. Це не просто разовий проєкт: альянс включає платформенну співпрацю, оптимізацію логістики та спільне виробництво, що дозволить обом компаніям швидше виводити новинки на ринок і зменшити витрати.

Партнери вже працюють над п’ятьма моделями: компактним кросовером, легковим авто, невеликим пікапом, середньорозмірним пікапом та електричним фургоном. GM відповідає за платформу для пікапів, тоді як Hyundai розробляє кросовер і комерційний електромобіль. Хоча технічна база буде спільною, зовнішність та інтер’єри в кожного бренда залишаться унікальними.

Чотири менші моделі почнуть виробляти у 2028 році, з орієнтацією на ринки Центральної та Південної Америки. А от електричний фургон планують збирати у США. Його описують як «меншого брата» вже знайомих електрофургонів Chevrolet BrightDrop.

Окрім самих автомобілів, Hyundai і GM також координують логістику та спільно закуповують матеріали — усе це задля зниження собівартості та прискорення виробництва. За прогнозами, обсяг продажів спільних моделей сягне понад 800 тис. авто на рік, коли виробництво вийде на повну потужність.

Генеральна директорка GM Мері Барра ще торік заявила:

“GM і Hyundai мають взаємодоповнюючі сильні сторони та талановиті команди. Наша мета — розкрити масштаб і креативність обох компаній, щоб створювати ще більш конкурентні автомобілі для клієнтів швидше й ефективніше”.

І, як кажуть у GM, партнерство вже стартувало “фантастично”.

Джерело: electrek