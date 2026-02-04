Tether побила рекорди по обсягу USDT, загальному прибутку та запасам золота

Depositphotos

У 2025 році Tether заробила понад $10 млрд чистого прибутку. За рік компанія додала до обігу понад $50 млрд нових USDT, що стало другим за величиною річним випуском у її історії. Загальний обсяг USDT у обігу сягнув рекордних $186 млрд.





Ці USDT компанія забезпечує активами на $193 млрд, включно з $122 млрд у державних облігаціях США. Tether підкреслює, що надлишкові резерви становлять $6,3 млрд, а компанія активно управляє своїми коштами через U.S. Treasuries, цифрові активи та власні інвестиційні структури. Для порівняння: у 2024 році прибуток компанії перевищував $13 млрд.

“USDT доводить, що цифрові долари можуть забезпечувати довіру, прозорість і корисність у глобальному масштабі”, — заявили у компанії.

На початку 2026 року стало відомо, що Tether накопичив понад 140 тонн золота на суму близько $24 млрд, ставши найбільшим відомим приватним власником фізичного золота поза державами та банками. За обсягом резервів компанія вже перевищує офіційні запаси Австралії та Саудівської Аравії. Золото купується зі швидкістю близько 1-2 тонн на тиждень, а загальний обсяг металу включає резерви для токена XAUT. CEO компанії Паоло Ардоіно описує стратегію компанії як “квазицентробанківську”.

“Tether планує інвестувати прибуток у золото і конкурувати з банками на ринку металу. Ми скоро станемо, по суті, однією з найбільших “золотих центральних банків“ світу”, —.зазначає він.

Під керівництвом Ардоіно Tether також інвестує у майнінг біткоїна, peer-to-peer месенджери та децентралізований ШІ. У рамках розвитку американського ринку Tether представила стейблкоїн USA₮, який випускається через Anchorage Digital Bank і відповідає вимогам GENIUS Act. Кастодіаном резервів і первинним дилером є Cantor Fitzgerald, а активи забезпечені готівкою та облігаціями Казначейства США. USA₮ створений для інституційних користувачів та регульованих платформ і буде доступний на Bybit, Crypto.com, Kraken, OKX та Moonpay.





“USA₮ пропонує установам додаткову можливість: токен, забезпечений доларом і створений в Америці. USDT вже понад десять років доводить, що цифрові долари можуть забезпечувати довіру, прозорість і корисність у глобальному масштабі. USAT розширює цю місію, пропонуючи регульований на федеральному рівні продукт для американського ринку”, — заявив Ардоіно.

Таким чином, 2025–2026 роки стали для Tether роком рекордів: компанія досягла історичного прибутку, збільшила обсяг USDT, створила найбільший у світі приватний резерв золота та запустила новий федерально-регульований стейблкоїн для США.

Джерело: The Block