Ігри для складаних смартфонів: платформер, створення орігамі та зношення шарніру

Нова гра для складаних смартфонів "Kami"/9to5google

Ентузіасти представили кілька ігор для складаних смартфонів, які дозволяють перевірити гаджети на міцність, а самих гравців на предмет залізних нервів.

Одна з них — симулятор орігамі під назвою Kami, що працює саме так, як тільки і можна це собі уявити. Користувач Reddit нещодавно опублікував її як власну гру суто для розкладачок. Гра використовує шарнір згинання-розгинання екрану для складання паперу і є доволі складною. Розташування паперу по лінії визначає місце згину. За простого фізичного складання дисплею Galaxy Z Fold 7, Pixel 10 Pro Fold або іншої аналогічної моделі папер складається уздовж лінії. Автор зробив свій проєкт доступним онлайн, щоб будь-хто міг модифікувати гру на власний розсуд. Охочі пограти можуть просто перейти на сайт Kami, оскільки це веб-гра.

Буквально за кілька тижнів до цього з’явився проєкт з відкритим вихідним кодом під назвою Foldy Bird. Гра являє собою копію добре відомої Flappy Bird, однак для складаних смартфонів. Foldy Bird — гра для Chrome, сумісна лише з розкладачками під управлінням Android. Як і в оригіналі, треба проводити пташку через перешкоди, однак у данному випадку, щоб вона підстрибувала, необхідно швидко складати-розкладати екран смартфона. Охочі пограти у неї мають перейти за посиланням.

i made a flappy bird clone that uses your folding phone as the controller pic.twitter.com/e0HHnLcx7T — Rebane (@rebane2001) January 2, 2026

Варто попередити, що ключовою проблемою подібних ігор є прискорений знос шарніру, який відповідає за складання-розкладання смартфона. Самі шарніри, як повідомляють розробники, зокрема, Samsung або Google, розраховані на відповідну кількість складань-розкладань, після чого зношуються. Зазвичай гаджети складають-розкладають по кілька разів на день, однак подібні ігри значно прискорюють знос. Отже, якщо нерви не здадуть і гравець не розіб’є смартфон у приступі люті після чергового фейлу, тривалий час, проведений за подібними іграми, зробить все сам.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Нещодавно ми розповідали, що зірка збірної Таїланду з кіберспорту “підробила” кар’єру і ніколи не грала в відеоігри — всю команду виключили з турніру. Також ITC писав, що ентузіаст створив ігри для BIOS: UEFI вимкне ПК, якщо не пройти

Джерело: 9to5google