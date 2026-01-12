Ентузіаст створив ігри для BIOS: UEFI вимкне ПК, якщо не пройти

Зображення: mycroftsnm, GitHub

З цими іграми кожне увімкнення ПК стає справжнім випробуванням. Програміст написав п’ять ігор, котрі працюють в UEFI під час завантаження. Той, хто програє — не побачить операційної системи.

Ентузіаст Linux Алехандро Армас, відомий як mycroftsnm, створив п’ятірку ігор для UEFI, котрі працюють за принципом ”виграш — завантаження, програш — вимкнення ПК”. Їх можна знайти у репозиторії UEFIGame на GitHub, де також є демонстраційні відео. Ігри пропонують вікторини та інші завдання.

Гра User Evaluation for Ineptness (“Оцінка компетентності користувача”) пропонує скласти два числа від 0 до 99. “Якщо ваша відповідь неправильна, система посміється з вас і вимкнеться“.

Insult Sword Fighting, натхненна Monkey Island, пропонує вибрати правильний варіант, щоб продовжити завантаження. Можна вручну редагувати insults.txt, щоб розширити можливості гри.

У Fall To Boot користувач має пройти процедурно згенерований тунель із вертикальною прокруткою, щоб дістатися дна, інакше завантаження не відбудеться.

Age Verification — вікторина про попкультуру 80-х років. Вона має відфільтрувати тих, хто “занадто молодий”, щоб користуватися комп’ютером, іронізує розробник.

UEFI Says — графічна гра на зіставлення шаблонів. У описі програміст каже, що це тест пам’яті, але не комп’ютерної.

Ці ігри представляють своє рідну можливість пограти без завантаження усього ПК. Особливо дотепним здається дається тест віку — якщо користувач не достатньо старий, щоб забути ті часи. Як зазначає Tom’s Hardware, це не перші ігри для BIOS (багато людей досі називають так UEFI), але, мабуть, перші, з такою оригінальною метою.