Ентузіаст створив ігри для BIOS: UEFI вимкне ПК, якщо не пройти

Андрій Русанов

Ентузіаст створив ігри для BIOS: UEFI вимкне ПК, якщо не пройти
Зображення: mycroftsnm, GitHub

З цими іграми кожне увімкнення ПК стає справжнім випробуванням. Програміст написав п’ять ігор, котрі працюють в UEFI під час завантаження. Той, хто програє — не побачить операційної системи.

Ентузіаст Linux Алехандро Армас, відомий як mycroftsnm, створив п’ятірку ігор для UEFI, котрі працюють за принципом ”виграш — завантаження, програш — вимкнення ПК”. Їх можна знайти у репозиторії UEFIGame на GitHub, де також є демонстраційні відео. Ігри пропонують вікторини та інші завдання.

Ентузіаст створив ігри для BIOS: UEFI вимкне ПК, якщо не пройти

Гра User Evaluation for Ineptness (“Оцінка компетентності користувача”) пропонує скласти два числа від 0 до 99. “Якщо ваша відповідь неправильна, система посміється з вас і вимкнеться“.

Ентузіаст створив ігри для BIOS: UEFI вимкне ПК, якщо не пройти

Insult Sword Fighting, натхненна Monkey Island, пропонує вибрати правильний варіант, щоб продовжити завантаження. Можна вручну редагувати insults.txt, щоб розширити можливості гри.

Ентузіаст створив ігри для BIOS: UEFI вимкне ПК, якщо не пройти

У Fall To Boot користувач має пройти процедурно згенерований тунель із вертикальною прокруткою, щоб дістатися дна, інакше завантаження не відбудеться.

Ентузіаст створив ігри для BIOS: UEFI вимкне ПК, якщо не пройти

Age Verification — вікторина про попкультуру 80-х років. Вона має відфільтрувати тих, хто “занадто молодий”, щоб користуватися комп’ютером, іронізує розробник.

Ентузіаст створив ігри для BIOS: UEFI вимкне ПК, якщо не пройти

UEFI Says — графічна гра на зіставлення шаблонів. У описі програміст каже, що це тест пам’яті, але не комп’ютерної.

Ці ігри представляють своє рідну можливість пограти без завантаження усього ПК. Особливо дотепним здається дається тест віку — якщо користувач не достатньо старий, щоб забути ті часи. Як зазначає Tom’s Hardware, це не перші ігри для BIOS (багато людей досі називають так UEFI), але, мабуть, перші, з такою оригінальною метою.

