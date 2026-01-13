Новини Ігри 13.01.2026 comment views icon

Зірка збірної Таїланду з кіберспорту “підробила” кар'єру і ніколи не грала в відеоігри — всю команду виключили з турніру

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Зірка збірної Таїланду з кіберспорту “підробила” кар'єру і ніколи не грала в відеоігри — всю команду виключили з турніру
Arena of Valor

Кіберспорстменка збірної Таїланду по Arena of Valor виявилася зовсім не тією людиною, якою хотіла здаватися. Дівчину виключили з турніру, коли з’ясувалося, що вона “підробила” кар’єру.

Варасін Напхат, відома під ніком Tokyogurl, представляла національну команду на Іграх Південно-Східної Азії 2025 року. Матч по Arena of Valor відбувся 15 грудня. Здавалося все могло пройти без інцидентів, якби судді помітили дивну річ. Рухи “кіберспортменки” не збігалися з тим, що відбувалося в грі.

Судді ініціювали перевірку, яка показала, що Tokyogurl не керувала персонажем. Дівчина просто транслювала на телефон екран іншого гравця через Discord, а той грав від її імені віддалено. Tokyogurl одразу виключили з турніру, а всю команду зняли зі змагань. І це при тому, що вони якраз вийшли у фінал.

Зірка збірної Таїланду з кіберспорту “підробила” кар'єру і ніколи не грала в відеоігри — всю команду виключили з турніруЗірка збірної Таїланду з кіберспорту “підробила” кар'єру і ніколи не грала в відеоігри — всю команду виключили з турніру

Спершу Tokyogurl намагалася заперечити свою провину, однак згодом з’явилися беззаперечні докази. Гравець Arena of Valor під ніком Cheerio опублікував у TikTok два скріншоти, де прямо визнав, що грав за неї. У зверненні Cheerio перепросив, зазначивши, що не очікував, що історія “зайде так далеко й розчарує багатьох людей”. Чоловік пообіцяв прийняти наслідки.

Зірка збірної Таїланду з кіберспорту “підробила” кар'єру і ніколи не грала в відеоігри — всю команду виключили з турніру
Гравець Cheerio / Game Rant

Після цього Tokyogurl опублікувала у Facebook коротке повідомлення: “Вибачте”, чим визнала провину. Покарання не змусило чекати обох “героїв” історії.

Клуб розірвав контракт із Tokyogurl, а RoV Esports довічно заборонив їй брати участь у змаганнях. Кар’єра Cheerio також під загрозою. Президент Азійської федерації електронного спорту та голова Таїландської асоціації кіберспорту заявили, що проти обох сторін вживатимуть правових заходів “у найширшому сенсі”.

Зірка збірної Таїланду з кіберспорту “підробила” кар'єру і ніколи не грала в відеоігри — всю команду виключили з турніру
Лист про дискваліфікацію з турніру

Як з’ясувалося пізніше, натяки на недобросовісну поведінку “геймерки” з’являлися раніше. Tokyogurl уникала офлайн-тренувань і приховувала руки під час стримів свого нібито геймплею. До національної збірної її включили без проходження офіційних відбіркових змагань. Це було виключенням через популярність в онлайні. Саме це рішення тепер називають ключовою помилкою.

Безумовно у кіберспорті шахрайство трапляється регулярно. Але щоб гравець потрапив до національної збірної, навіть не граючи сам, це рідкість. У результаті одна схема в Discord знищила дві кар’єри, поховала шанси всієї команди на турнір і завдала репутаційних втрат.

Джерело: Game RantRudeVultureBangkok Post

Популярні новини

arrow left
arrow right
Сервіс HowLongToBeat назвав гру, яку найчастіше проходили до кінця у 2025 році
Актор Ґеральта з ігор CD Projekt Red порівняв Кавілла і Хемсворта в ролі "серіальних Відьмаків”
Bloomberg: росіяни вербують геймерів з ПАР на війну в Україні через шутер Arma 3
Фентезійна RPG з колоритом Dark Messiah: з'явились перші 8 хвилин геймплею Fatekeeper
В S.T.A.L.K.E.R. 2 додадуть "легкий дощ" і веселку з наступними патчами
З тим самим гумором і жорстокістю: серіал "Хлопаки" анонсував власну відеогру
Спілка "Ідіома" випустила українізатор Batman: Arkham Origins та всіх DLC
Краще, ніж в Чорну п'ятницю: PS Store запустив фінальний розпродаж року зі знижками до -90%
Росіян за стріми S.T.A.L.K.E.R. 2 можуть ув'язнити на 6 років
Нова "настолка" The Witcher зібрала $12 млн на Gamefound і отримає наративний застосунок з озвучкою 7 мовами
"Фокус — на розробці ігор": CD Projekt RED продала GOG
Краще, ніж GOTY: студію-творця S.T.A.L.K.E.R. 2 визнали "небажаною" організацією в рф
Гру можна знищити в один клік: Steam видалив горор з 82% рейтингу через єдину скаргу
В Epic Games Store роздають адвентюру-детектив з 94% рейтингу
Перші незалежні тести DLSS 4.5 підтверджують значне падіння продуктивності на відеокартах попередніх поколінь
Який ти гравець? Steam запустив персональні підсумки 2025 року
Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" обійшов 350+ гравців на турнірі з карткової One Piece
Larian вперше розкрила офіційні продажі Baldur's Gate 3 — понад 20 млн копій
Японський геймдев у скруті через шрифти: провідний постачальник підняв ціну на 5000%
Реальний Pip-Boy за $300: Bethesda випустила "повністю робочий" наручний ПК з ігор Fallout
Epic Games Store безплатно віддає готичну метроїдванію від творця Castlevania
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати