Зірка збірної Таїланду з кіберспорту “підробила” кар'єру і ніколи не грала в відеоігри — всю команду виключили з турніру

Arena of Valor

Кіберспорстменка збірної Таїланду по Arena of Valor виявилася зовсім не тією людиною, якою хотіла здаватися. Дівчину виключили з турніру, коли з’ясувалося, що вона “підробила” кар’єру.

Варасін Напхат, відома під ніком Tokyogurl, представляла національну команду на Іграх Південно-Східної Азії 2025 року. Матч по Arena of Valor відбувся 15 грудня. Здавалося все могло пройти без інцидентів, якби судді помітили дивну річ. Рухи “кіберспортменки” не збігалися з тим, що відбувалося в грі.

Судді ініціювали перевірку, яка показала, що Tokyogurl не керувала персонажем. Дівчина просто транслювала на телефон екран іншого гравця через Discord, а той грав від її імені віддалено. Tokyogurl одразу виключили з турніру, а всю команду зняли зі змагань. І це при тому, що вони якраз вийшли у фінал.

Спершу Tokyogurl намагалася заперечити свою провину, однак згодом з’явилися беззаперечні докази. Гравець Arena of Valor під ніком Cheerio опублікував у TikTok два скріншоти, де прямо визнав, що грав за неї. У зверненні Cheerio перепросив, зазначивши, що не очікував, що історія “зайде так далеко й розчарує багатьох людей”. Чоловік пообіцяв прийняти наслідки. Після цього Tokyogurl опублікувала у Facebook коротке повідомлення: “Вибачте”, чим визнала провину. Покарання не змусило чекати обох “героїв” історії. Клуб розірвав контракт із Tokyogurl, а RoV Esports довічно заборонив їй брати участь у змаганнях. Кар’єра Cheerio також під загрозою. Президент Азійської федерації електронного спорту та голова Таїландської асоціації кіберспорту заявили, що проти обох сторін вживатимуть правових заходів “у найширшому сенсі”. Як з’ясувалося пізніше, натяки на недобросовісну поведінку “геймерки” з’являлися раніше. Tokyogurl уникала офлайн-тренувань і приховувала руки під час стримів свого нібито геймплею. До національної збірної її включили без проходження офіційних відбіркових змагань. Це було виключенням через популярність в онлайні. Саме це рішення тепер називають ключовою помилкою. Безумовно у кіберспорті шахрайство трапляється регулярно. Але щоб гравець потрапив до національної збірної, навіть не граючи сам, це рідкість. У результаті одна схема в Discord знищила дві кар’єри, поховала шанси всієї команди на турнір і завдала репутаційних втрат.

Джерело: Game Rant / RudeVulture / Bangkok Post