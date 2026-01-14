Новини Софт 14.01.2026 comment views icon

Ця програма може невдовзі може зникнути зі Steam через ймовірну заборону Sony, але поки PSStream перетворює будь-який сумісний пристрій на хмарну консоль PlayStation Portal.

PSStream транслює ширший перелік ігор для PlayStation 5 та 4 на ПК з Windows, Steam Deck та пристрої Linux. Як і на портативних пристроях PS Portal, користувачі можуть грати у хмарні ігри, недоступні через PS Plus Premium. Sony може вимагати видалення програми, оскільки вона, ймовірно, отримує доступ до облікового запису PSN без згоди компанії.

Sony має офіційний застосунок PS Remote Play, який дозволяє запускати ігри для PS4 та PS5 через мережу. Тим часом альтернатива у вигляді PlayStation Plus зосереджена на хмарних функціях. Однак жоден з варіантів не виконує всіх функцій PSStream. Офіційно заявлено про наступні можливості:

  • Потокове передавання відео H.265 / H.264 з роздільною здатністю до 1080p 60 FPS
  • Апаратне прискорення декодування з підтримкою HDR
  • Повна підтримка введення: контролери, клавіатура та миша, тачпад та гіроскоп
  • Мікрофон та потокове аудіо
  • Автоматичне підключення та підтримка кількох профілів для швидкого налаштування
  • Налаштовувані параметри потокової передачі, включаючи бітрейт, роздільну здатність та вибір кодека
  • Синхронізація профілю Steam Cloud для забезпечення узгодженості налаштувань на всіх пристроях
  • Перегляд трофеїв PS у застосунку

Нещодавно портативний пристрій Sony отримав можливість запускати більше ігор для PS5 без використання головної консолі. Незалежність від PlayStation Remote Play зробила його привабливішим, що, ймовірно, допомогло збільшити його продажі. Підписка на PS Plus Premium включає хмарну потокову передачу деяких ігор. Попри це, гравці тепер мають доступ до інших власних ігор, які не входять до сервісу.

Ігри з PlayStation 5 на ПК або Steam Deck: застосунок PSStream імітує PS Portal
PSStream / Notebookcheck

PSStream має вкладки для віддаленої та хмарної гри. У розділі хмари гравці можуть переглядати каталог ігор за підпискою. Меню “Бібліотека ігор PS5” показує інші сумісні можливості, які користувачі вже придбали.

Початкові відгуки позитивні: користувачі стверджують, що застосунок відтворює нові можливості PS Portal. Однак, як повідомляє Notebookcheck, компанія також має плани офіційної підтримки своїх унікальних функцій на ПК. PSStream вже кілька місяців присутній в Steam та коштує 163 гривні.

