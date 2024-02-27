Топменеджерка Sony похизувалась високим попитом на PlayStation Portal, але назвати точні цифри продажів відмовилася

Sony від самого початку вважали нішевість однією з ключових переваг 200-доларового PlayStation Portal — наразі компанія вкрай задоволена продажами та високим попитом на портативний пристрій, який створювався саме як доповнення для PS5, а не альтернатива PSP чи PS Vita. Ці та інші цікаві деталі розповіла віцепрезидентка Sony з управління продукцією Хіромі Вакаї в інтерв’ю виданню Game File.

Що за PlayStation Portal

PlayStation Portal — гаджет для стримінгу ігор з PS5, який, де-факто, є модифікацією DualSense, яку доповнили 8-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1080p і частотою оновлення 60 Гц. На ньому не можна запускати ігри через «хмару» — лише передавати картинку з PS5. Цим, а також відсутністю підтримки Bluetooth-аксесуарів, PlayStation Portal програє повноцінним портативкам, як-от Steam Deck і ASUS ROG Ally. Попри особливості й суперечливі оцінки профільних ЗМІ та звичайних споживачів, на старті продажів в листопаді 2023 року всю першу партію PlayStation Portal швидко розкупили, і тоді це багатьох здивувало. З іншого боку, Sony не ділилася виробничими планами й не деталізувала обсяг першої партії.

Продажі PlayStation Portal

У розмові зі Стівеном Тотіло топменеджерка Sony вперше торкнулася теми успішності PlayStation Portal та заодно прокомунікувала позиціювання пристрою, який ніколи не претендував на роль альтернативи PSP чи PS Vita. Пані Хіромі Вакаї попит на PlayStation Portal «і далі перевершує очікування» Sony — наразі новинку важко купити, оскільки в більшості магазинів гаджет закінчився. Водночас топменеджерка Sony відмовилася називати точні цифри продажів. «І хоч точними цифрами поділитися не можемо, попит продовжує перевищувати наші очікування», — цитує Тотіло слова Вакаї.

Віцепрезидентка Sony також розповіла, що реакція на анонс виявилася такою, як очікувала компанія — пристрій завжди розглядався як нішевий і призначався користувачам із конкретними потребами. Ба більше, ще до старту продажів в Sony чітко розуміли, що далеко не всі належним чином оцінять особливу нішевість Portal. Від початку він створювався як максимально простий і зручний гаджет компаньйон, який не вимагатиме додаткових зусиль від розробників. Ключова мета, за словами Хіромі Вакаї, розширити можливості PS5 (забезпечити «якісний консольний досвід» на портативному екрані й без необхідності знаходитися безпосередньо перед консоллю), а не повністю замінити його.

Хіромі Вакаї жодним словом не обмовилась про плани Sony стосовно PlayStation Portal чи будь-яких інших портативних пристроїв, лише зазначила, що теперішнім пріоритетом є постачання додаткових партій, щоб всі охочі могли купити собі пристрій. Якщо що, в українських магазинах дефіциту PlayStation Portal не спостерігається — пропозиції стартують від 8 799 грн. І нещодавно ентузіастам вдалося зламати PlayStation Portal, запустити на ній емулятор PPSSPP і навіть пограти нативну версію GTA.

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