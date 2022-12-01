Ілон Маск, Джефф Безос та Білл Гейтс: як змінювався рейтинг найбагатших людей світу протягом останніх 10 років

За останнє десятиліття в рейтингу мільярдерів відбулося кілька цікавих змін. У верхній частині таблиці з’явилось чимало нових облич, а ті хто, займав найвищі сходинки за ці роки накопичили “ще трохи” статків.

Використовуючи щорічні дані Forbes про мільярдерів, Visual Capitalist проаналізував як змінювались статки 10 найбагатших людей світу протягом останнього десятиліття.

Ось поточний список найбагатших людей у 2022 році, де вказано рік, коли вони вперше потрапили до рейтингу:

Співзасновник Microsoft, який став філантропом, Білл Гейтс, з 2014 року періодично займав першу чи другу сходинки у таблиці, але нині посунувся на 4 місце. Мільярдер пообіцяв віддати на благодійність майже весь свій статок.

З 2018 по 2021 рік засновник Amazon Джефф Безос займав перше місце в рейтингу найбагатших людей світу, але згодом його потіснив Ілон Маск. У 2020 році Безос став першою людиною, яка накопичила статок у 200 мільярдів доларів після того, як ціни на акції Amazon підскочили під час пандемії. Останніми місяцями чистий капітал Безоса зазнав удару, оскільки ціна акцій Amazon знову впала.

Безос також обіцяв віддати більшу частину своїх коштів на благодійність.

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Ілон Маск, який нещодавно додав до своєї бізнес-імперії Twitter, нині є найбагатшою людиною світу.

Багаті стають ще багатшими

З часом середній чистий капітал найбагатших мільярдерів значно зріс. Більшість статків зберігається у формі акцій та нерухомості.

За десятиліття середній капітал 10 найбагатших людей збільшився майже втричі — з 39 до 115 мільярдів доларів.

Фактично, першим мільярдером, який подолав поріг у 100 мільярдів доларів, був Джефф Безос у 2018 році, коли він зайняв перше місце в списку, посунувши Білла Гейтса. Проте зараз майже усі (крім Стіва Балмера і Мукеша Амбані) у десятці найбагатших людей світу перейшли за позначку у 100 мільярдів доларів.

Ось повна графіка з десяткою найбагатших мільярдерів з 2013 до 2022 року від Visual Capitalist: