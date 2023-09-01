Ілон Маск назвав LinkedIn «‎крінжовим» та анонсував вакансії на X (Twitter). Збір біометрії та трудової історії додається

Оновлена соцмережа Ілона Маска планує конкурувати з LinkedIn — в X анонсували список вакансій і почали збирати «історію зайнятості» користувачів (з даними про освіту, роботу та біометричною інформацією).

Сам Маск у новій публікації назвав LinkedIn «‎крінжовим»:

«Мені інколи надсилають посилання на LinkedIn, але рівень крінжу настільки високий, що я просто не можу змусити себе скористатися ним, тому прошу надіслати резюме або біографію електронною поштою. Ми подбаємо про те, щоб конкурент LinkedIn, X, був крутим».

Раніше X створив та запустив офіційний обліковий запис @TwitterHiring (найм) та придбав стартап із пошуку персоналу.

За інформацією TechCrunch, деякі профільні верифіковані організації вже змогли розмістити списки вакансій під своїми біографіями. Генеральний директор компаній Workweek Адам Раян сказав, що функція була включена в пакет верифікації X для бізнесу, який коштує $1000 на місяць.

Крім збору історію освіти та роботи, X захоче отримати доступ і до вашої біометричної інформації – хоча не вказується, якої саме.

«На підставі вашої згоди ми можемо збирати та використовувати вашу біометричну інформацію з метою безпеки та ідентифікації», — йдеться в оновленій політиці конфіденційності X, яку вперше помітив Bloomberg.

В політиці наголошують на тому, що дані про роботу та освіту допоможуть знайти вам рекомендації щодо вакансій на X (або налаштувати для вас більш релевантну рекламу), а біометричні дані можуть позбавити сайт від акаунтів-підробок.

Утім збір такої інформації може привернути увагу регуляторів — і проти X вже порушили груповий позов щодо збору біометричних даних без згоди (як повідомляється, з кожної фотографії з обличчям, яка завантажується в X).