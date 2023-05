Twitter придбав стартап із пошуку персоналу — це перша велика угода компанії під керівництвом Ілона Маска

Стартап із Сан-Франциско під назвою Laskie був заснований у 2021 році та займався підбором персоналу. Нині на сайті опубліковано повідомлення, що компанія припинила надання послуг.

Як повідомляють джерела Bloomberg, угода з Twitter була частково покрита акціями й частково готівкою. Кажуть, що вона обчислюється «десятками мільйонів доларів», але точне число не називається.

Компанія Laskie займалася пошуком працівників та залучила від групи інвесторів на чолі з Bloomberg Beta та Peak State Ventures у грудні 2021 року $6 млн. Засновник і генеральний директор стартапу Кріс Бакке відомий своїми їдкими коментарями та жартами про технологічну індустрію у Twitter, де має близько 144 000 підписників, серед яких є й сам Ілон Маск.

Це перше велике придбання Twitter під проводом Маска. Мільярдер заволодів компанією торік у жовтні, сплативши за неї колосальні $44 млрд. Більшість його ініціатив на посаді стосувалися в основному масових звільнень та введенням суперечливої системи верифікації, яка спричинила наплив фейків та ботів, а також відштовхнула рекламодавців з платформи.

Нещодавно стало відомо, що взагалі-то Twitter, як компанії вже не існує – натомість її перейменовано на X Corp. Назва підтверджує попередні заяви Маска про створення суперзастосунку X, схожого на популярний в Азії WeChat. Впровадження зашифрованого обміну повідомлень у Twitter минулого тижня, схоже, було першим кроком до цього. Маск також обіцяв незабаром додати приватні голосові та відеодзвінки. Придбання Laskie також стало першою транзакцією, яка допоможе реалізувати прагнення мільярдера перетворити Twitter на нову соцмережу X.

Мільярдер також схоже готовий здійснити свою обіцянку піти з посади CEO Twitter. «Достатньо дурним‎» наступником, якого так довго шукав Маск, виявилась Ліна Яккаріно, яка до цього обіймала посаду директорки медіакомпанії NBCUniversal. Сам Ілон залишиться у компанії як технічний та виконавчий директор.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023