Ілон Маск обіцяє піти з посади CEO Twitter — як тільки знайде “достатньо дурного” наступника, проте продавати компанію не планує

Доки не знайдеться гідний кандидат на посаду керівника Twitter, Маск працюватиме виконавчим директором.

Ілон Маск врешті-решт прокоментував результати опитування, яке сам нещодавно запустив у Twitter. Згідно з результатами голосування, 57% з понад 17,5 мільйонів людей захотіли, щоб він звільнився з посади генерального директора соцмережі.

Офіційному коментарю передували роздуми Маска у коментарях стосовно участі ботів в опитуванні (а це потенційний привід скасувати результати), а також майбутні плани щодо участі у голосуваннях лише привілейованих користувачів — як-от тих, що придбали багатостраждальну передплату Twitter Blue.

Хто обійме посаду керівника та коли це станеться нині невідомо. Маск лише каже, що для початку треба знайти дійсно дурного гідного кандидата.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022