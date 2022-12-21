Ілон Маск обіцяє піти з посади CEO Twitter — як тільки знайде “достатньо дурного” наступника, проте продавати компанію не планує

Доки не знайдеться гідний кандидат на посаду керівника Twitter, Маск працюватиме виконавчим директором.

Ілон Маск врешті-решт прокоментував результати опитування, яке сам нещодавно запустив у Twitter. Згідно з результатами голосування, 57% з понад 17,5 мільйонів людей захотіли, щоб він звільнився з посади генерального директора соцмережі.

Офіційному коментарю передували роздуми Маска у коментарях стосовно участі ботів в опитуванні (а це потенційний привід скасувати результати), а також майбутні плани щодо участі у голосуваннях лише привілейованих користувачів — як-от тих, що придбали багатостраждальну передплату Twitter Blue.

Хто обійме посаду керівника та коли це станеться нині невідомо. Маск лише каже, що для початку треба знайти дійсно дурного гідного кандидата.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

Курс МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ Ставайте затребуваним фахівцем та отримуйте свій офер мрії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Сам Ілон, після того, як піде у відставку, від компанії позбавлятись не збирається і планує очолити команди програмного забезпечення та серверів.

Раніше Маск, який придбав Twitter за 44 мільярди доларів у жовтні, заявляв у суді, що його посада генерального директора буде тимчасовою. Однак після хвилі недолугих оновлень у Twitter та хейту у пресі важко прогнозувати, хто схоче взяти на себе тягар управління соцмережею. Маск, чесно кажучи, встановив досить низьку планку для керівництва, тож чимало коментаторів у соцмережах пишуть, що будь-хто буде кращий за нього.

Що точно ясно, так це те, що новому CEO доведеться керувати майже невпізнаваною компанією. Приблизно 70% персоналу або скоротили, або вони самостійно звільнились. Рекламодавці залишили платформу, після нападок фейкових акаунтів та тролей. А заходи щодо модерації вмісту та безпеки виглядять, м’яко кажучи, дивно. Крім того, зараз компанія стикається з дедалі більшим тиском з боку уряду на кількох фронтах.