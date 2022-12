Ілон Маск в активному пошуку: мільярдер не звільниться з посади CEO Twitter доки не знайде “гідного наступника”

Власник та генеральний директор Twitter Ілон Маск шукає людину, яка зможе обійняти посаду керівника соцмережі. Однак не знаходить, тому й не поспішає звільнятися — що пообіцяв раніше.

Маск, який придбав Twitter за 44 мільярди доларів у жовтні, заявляв, що його посада генерального директора буде тимчасовою. У суді в листопаді мільярдер заявив:

Однак у неділю він написав у Twitter, що “наступника немає”.

The question is not finding a CEO, the question is finding a CEO who can keep Twitter alive

