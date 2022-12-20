Ілон Маск в активному пошуку: мільярдер не звільниться з посади CEO Twitter доки не знайде “гідного наступника”

Власник та генеральний директор Twitter Ілон Маск шукає людину, яка зможе обійняти посаду керівника соцмережі. Однак не знаходить, тому й не поспішає звільнятися — що пообіцяв раніше.

Маск, який придбав Twitter за 44 мільярди доларів у жовтні, заявляв, що його посада генерального директора буде тимчасовою. У суді в листопаді мільярдер заявив:

“Я планую скоротити свій час у Twitter і з часом знайти когось іншого, хто б керував компанією”.

Однак у неділю він написав у Twitter, що “наступника немає”.

“Питання полягає не в тому, щоб знайти генерального директора, а в тому, щоб знайти генерального директора, який зможе підтримувати Twitter”, — написав Маск.

The question is not finding a CEO, the question is finding a CEO who can keep Twitter alive — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

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Мільярдер опублікував у неділю опитування, в якому запитував користувачів Twitter, чи варто йому залишити посаду CEO компанії, і більшість із 17 мільйонів респондентів проголосували за те, щоб Маск звільнився. У неділю він заявив, що дотримуватиметься результатів опитування.

Однак згодом Ілон почав посилатися на участь ботів у голосуванні та натякнув, що у подальших опитуваннях, можливо, братимуть участь лише “обрані” — власники багатостраждальної передплати Twitter Blue.

Джерела CNBC повідомили, що пошуки нового генерального директора тривають і почалися ще до проведення опитування в Twitter.

Маск не досить успішно управляв компанією після придбання: масові скорочення персоналу, помилкові оновлення, не дуже зрозумілі блокування/розблокування акаунтів і відтік рекламодавців з платформи. Однак сам Ілон наголошує, що з часу, коли він заволодів соцмережею, використання Twitter досягло свого історичного максимуму.

Невдале управління Twitter викликає занепокоєння щодо інших його підприємств. Цього року Маск продав акції Tesla на мільярди доларів, щоб профінансувати поглинання соцмережі, а також залучив до роботи в компанії інженерів, адвокатів та керівників з Tesla, SpaceX і Boring Co.

У понеділок сенатор Елізабет Воррен, штат Массачусетс, написала голові правління Tesla Робіну Денгольму, висловлюючи стурбованість тим, що Маск і правління могли порушити юридичні зобов’язання перед акціонерами Tesla. Елізабет, що у минулому сперечалася з Маском щодо “податку на багатство”, просить правління відповісти на конкретні запитання щодо незаконного привласнення ресурсів Tesla та конфлікту інтересів у результаті покупки Маском Twitter.

У Twitter в понеділок увечері Маск написав, що “Сполучені Штати точно постраждали” від того, що Воррен стала сенатором.

The United States has definitely been harmed by having her as a senator lol — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2022

Раніше цього місяця адміністратор NASA Білл Нельсон запитав президента та головного операційного директора SpaceX Гвінн Шотвелл, чи може “надмірна увага” Маска до Twitter вплинути на співпрацю із космічним агентством. Нельсона запевнили, що ні.