Користувачі Twitter проголосували за звільнення Ілона Маска — мільярдер знову каже про «атаку ботів» та готує нове опитування з платним допуском Blue

Ілон Маск, який після чергових невдалих оновлень в Twitter, запустив опитування про своє звільнення з посади CEO, може скасувати його результати.

Участь в опитуванні під назвою “Чи варто мені піти з посади керівника Twitter?” взяли 17,5 млн людей. “За” звільнення проголосували 57%, “Проти” — 43%. Пізніше Маск загадково дописав “Бійтеся своїх бажань” і більше ніяк не оцінював результати.

Однак підприємець Кім Дотком пожартував у коментарях, що “опитування Маска було проведено для вилову усіх ботів на платформі”.

“Цікаво”, — прокоментував Маск і схоже задумався, що це може стати приводом для скасування результатів опитування, які навряд чи його влаштували.

Згодом обліковий запис @Unfiltered Boss написав, що, мовляв, хай би в опитуваннях брали участь лише передплатники Twitter Blue.

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“Хороше зауваження. Ми внесемо зміни”, — дописав Маск і з останніми, досить дивними змінами у Twitter, важко зрозуміти — жартує він чи каже правду.

Раніше Маск заборонив користувачам Twitter посилатись на їхні акаунти та публікації у сторонніх мережах. Відповідно до повідомлення на офіційній сторінці соцмережі (яке згодом швидко видалили) з баном зіткнулися Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr та Post. Інші платформи, такі як Telegram, TikTok, YouTube, Weibo та OnlyFans, залишилися поза увагою Twitter. І метод відбору “заборонених сайтів” був не до кінця зрозумілий, тож не дивно, що повідомлення про оновлення спровокували шквал критики у сторону генерального директора Twitter.

Останні часом жодні оновлення у Twitter не приносять очікуваного результату (тут і запуск передплати Blue, постійні зміни її вартості та кольорів “галочок”, а також спричинений цим хаос у соцмережі та відтік рекламодавців). Маск запустив опитування про своє ймовірне звільнення і здається хоч тут сподівався отримати трохи підтримки прихильників, але натомість вимушений шукати шляхи, щоб і надалі керувати своєю іграшкою. Боти це, схоже, один з улюблених приводів Маска відмовитись від чогось, що його не влаштовує у соцмережі.