Ілон Маск пояснив, через що торік «послав» матом рекламодавців та спробував пом’якшити свою позицію

Ілон Маск у середу спробував виправдати та пом’якшити свої слова «Go. F—. Yourself» до рекламодавців, які покинули X Twitter після його придбання мільярдером та зміни політики. Виявляється, він «послав» не всіх, а лише тих, хто хотів «цензури».

На рекламному фестивалі «Каннські леви» у Каннах, Франція, генеральний директор WPP Марк Рид запитав Маска, що він мав на увазі. Він відповів, що це було сказано на захист свободи слова і не стосувалося загалом рекламної індустрії.

«Це стосувалося не рекламодавців в цілому. Що стосується свободи слова, я вважаю, що важливо мати глобальну платформу свободи слова, де люди з широким діапазоном поглядів можуть висловлювати свої погляди. У деяких випадках були рекламодавці, які наполягали на цензурі. Ми збираємося підтримувати свободу слова, а не погоджуватись на цензуру за гроші, що, на мою думку, є правильним моральним рішенням. Зрештою… якщо нам доведеться робити вибір між цензурою і втратою грошей, [або] цензурою і грошима, або свободою слова і втратою грошей, ми виберемо друге», — відповів Маск.

Власник X Twitter цього тижня прилетів у Канни з метою запевнити рекламні групи та глобальні бренди у майбутньому X. До нього приєдналася Лінда Яккаріно, генеральний директор X і колишня голова глобальної реклами та партнерства в NBC Universal.

Нагадаємо, у листопаді Маск назвав антисемітську публікацію «фактичною правдою» — з того часу понад 100 брендів припинили рекламну співпрацю з його соцмережею. За оцінками The New York Times, компанія тоді могла втратити $75 млн. Пізніше Маск відвідав саміт DealBook 2023 у Нью-Йорку, де замість вибачень у грубій формі заявив, що рекламодавці, які припинятимуть рекламу на платформі, повинні піти з неї.

«Якщо хтось намагатиметься шантажувати мене рекламою, шантажувати грошима, то йдіть до біса. Йдіть на*уй. Це зрозуміло? Сподіваюся, так», — неочікувано заявив Маск і далі звернувся напряму до директора Disney Боба Айгера, який раніше виступав на цьому ж заході. «Гей, Боб, якщо ти в аудиторії‎».

Онлайн-курс "Управління командою в бізнесі" від Laba. 12 занять для тих, хто прагне перетворити групу співробітників на бізнес-команду, що вмотивована на результат.Курс відповідає стандартам якості навчання PMI. Детальніше про навчання

Зараз Маск значною мірою «дав задню»:

«Звичайно, рекламодавці мають право з’являтися поруч із вмістом, який вони вважають сумісним із їхніми брендами. Але не круто наполягати на тому, що на платформах не може бути вмісту, з яким вони не згодні. Для того, щоб X був публічним майданчиком для світу, йому справді краще бути платформою вільного слова — це не означає, що люди можуть говорити незаконні речі; це свобода слова в рамках закону».

Справжнє відношення Ілона Маска до свободи слова можна побачити у коментарі, яким він закликає визнати український сайт Texty.org.ua терористичною організацією. Схоже, свободу слова повинні мати не всі.

Онлайн-курс "Управління командою в бізнесі" від Laba. 12 занять для тих, хто прагне перетворити групу співробітників на бізнес-команду, що вмотивована на результат.Курс відповідає стандартам якості навчання PMI. Детальніше про навчання

Джерело: CNBC