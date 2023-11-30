Ілон Маск послав до біса рекламодавців і заявив, що їхній бойкот «‎вб’є» X/Twitter

Виступ мільярдера на конференції DealBook до вашої уваги.

Останні суперечливі дописи й коментарі Маска, що стосувалися євреїв, призвели до потужного відтоку рекламодавців з X/Twitter — зокрема таких гігантів як Apple та Disney. На конференції Ілон здійснив спробу перепросити, але щось пішло не так — і натомість мільярдер просто послав рекламодавців.

«Якщо хтось намагатиметься шантажувати мене рекламою, шантажувати грошима, то йдіть до біса. Йдіть на*уй. Це зрозуміло? Сподіваюся, так», — неочікувано заявив Маск і далі звернувся напряму до директора Disney Боба Айгера, який раніше виступав на цьому ж заході. «Гей, Боб, якщо ти в аудиторії‎».

Маск також сказав, що якщо рекламодавці не повернуться, то «цей бойкот реклами вб’є компанію»:

«Це знатиме кожен на Землі. Ми помремо, і це через бойкот рекламодавців».

Два тижні тому Маск назвав антисемітську публікацію «фактичною правдою» — і з того часу понад 100 брендів припинили рекламну співпрацю з його соцмережею. За оцінками The New York Times, компанія ризикує втратити $75 млн до кінця року.

«Я не повинен був відповідати цій людині», — сказав Маск. «По суті, я передав заряджену зброю тим, хто мене ненавидить і, мабуть, тим, хто є антисемітами, і мені дуже шкода. Я не хотів цього».

Водночас Маск сказав, що його візит до Ізраїлю — це не тур з вибаченнями й не відповідь на критику до дописів. Він надав плутане пояснення того, що мав на увазі — свою віру в те, що євреї фінансують справи, спрямовані на їх «знищення».

Elon Musk telling advertisers to “go fuck yourself.” He then says advertisers boycotting the platform could kill X (Twitter). I’m sure telling them to fuck off will help pic.twitter.com/bbqLI0CnWD — Tom Warren (@tomwarren) November 30, 2023

Як пише The Verge, ця спроба лише «сприяла антисемітській теорії змови, яку він спочатку пропагував, звинувачуючи євреїв у підтримці неназваних груп активістів».