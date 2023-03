Під керівництвом Ілона Маска ринкова вартість Twitter обвалилася вдвічі – зараз компанія коштує $20 млрд (Маск вірить у перспективи $250 млрд)

Згідно з електронним листом, опублікованим ресурсами The Information і The New York Times, Ілон Маск оцінює Twitter приблизно в $20 млрд. Нагадаємо, при купівлі компанії восени минулого року він заплатив $44 млрд. Таким чином, приблизно за півроку під керуванням Маска вартість Twitter впала більш ніж в 2 рази.

Ілон Маск поділився цією оцінкою у службовій записці, яку він розіслав співробітникам Twitter у п’ятницю, оголосивши про нову програму винагороди акціями. Власник повідомив персонал Twitter, що суттєво скоротився, що сервіс все ще знаходиться в хиткому фінансовому становищі. Він додав, що в якийсь момент у компанії залишалося грошей лише на 4 місяці.

Разом з тим, Маск не сумує і бачить райдужні перспективи – «чіткий, але важкий шлях» до оцінки в $250 млрд. Цей гіпотетичний результат зробить нинішні акції компанії в 10 разів дорожчими в майбутньому. Маск сказав, що Twitter дозволить співробітникам продавати акції кожні шість місяців, як і в SpaceX. За словами Маска, програма дасть співробітникам «ліквідні акції», одночасно захистивши їх від «цінового хаосу», пов’язаного з акціями компанії, що публічно торгується.

Нинішня оцінка в $20 млрд, ймовірно, відображає труднощі, з якими зіткнулася Twitter в результаті не завжди обдуманих рішень Маска. На початку 2023 року щоденний дохід компанії знизився на 40% у порівнянні з минулим роком внаслідок призупинення рекламних витрат 500 провідними партнерами. Багато хто з цих компаній пішов після скандального перезапуску Twitter Blue, коли «перевірені» тролі зловживали наданими можливостями, видаючи себе за відомих людей чи бренди. На початку лютого в США було лише близько 180 тис. передплатників Twitter Blue. Це говорить про те, що сервіс і близько не компенсує фінансового спаду, який Twitter пережив після покупки Маском.

Джерело: Engadget