«Ілон Маск не користується комп’ютером»,— кажуть його адвокати

Якщо вірити його адвокатам на процесі проти OpenAI, Ілон Маск не користується комп’ютером. А всі оті фейкові рекорди в іграх та пости в X про ноутбук робили, мабуть, марсіани.

Нагадаємо, триває судовий процес за позовом Маска до OpenAI через зміну профілю діяльності компанії на комерційний (хоча вона офіційно скасувала формальну зміну статусу). Минулої п’ятниці у зустрічному позові OpenAI звинуватила Маска та його поки не надто прибуткову компанію xAI у приховуванні інформації щодо справи. У неділю юристи мільярдера подали зустрічний позов до зустрічного позову, у якому стверджують цікаві речі.

На перший погляд, твердження про буцімто відсутність комп’ютера у Маска здається дивним та зробленим у спробі завадити огляду ПК, про що й позивається OpenAI. На запит Wired юридична команда Маска заперечила свій опір розкриттю інформації, потрібному у справі. Але кілька співробітників X розповіли виданню, що бачили мільярдера з ноутбуком, хоча він дійсно переважно працює з мобільного.

Існують чисельні публічні свідчення володіння та використання Маском комп’ютера. У грудні 2024 року він опублікував на X фото ноутбука з підписом, який починається: «Це фото мого ноутбука». Також Маск писав, що за допомогою ноутбука «тестував потокове передавання Starlink під час польоту», що натякає на можливе використання його у роботі.

This is a pic of my laptop. It’s about 3 years old. A guy in Germany gave me this cool sticker, so I don’t want to upgrade it and lose the sticker. pic.twitter.com/wJZbhpkus8

— Elon Musk (@elonmusk) December 31, 2024