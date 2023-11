Сем Альтман, або Туди і звідти — топменеджер наче повернеться як CEO OpenAI

Спроба перевороту в правлінні, схоже, не пройшла.

Після кількаденного хаосу в компанії Сем Альтман повертається на посаду гендиректора в OpenAI, а з ним і президент Грег Брокман.

У вівторок компанія оприлюднила заяву, в якій йдеться про «принципову згоду» щодо повернення Альтмана разом із новою радою директорів у складі Брета Тейлора, Ларрі Саммерса та Адама Д’Анджело. Останній входив до складу попередньої ради, яка і звільнила Альтмана, і, за даними The Verge, залишається серед директорів, щоб «надати попередній раді певне представництво».

Повідомляється, що Д’Анджело та інші перевірять і призначать розширену раду вже з 9 осіб, до якої налаштовані потрапити сам Альтман і Microsoft, яка інвестувала у стартап $10 млрд. Раніше Сатья Наделла заявив, що корпорація більше не хоче ніяких «сюрпризів».

Усі ключові сторони, про яких сказано в повідомленні, оприлюднили дописи про повернення. Альтман заявив, що «все, що він зробив за останні кілька днів, було спрямоване на збереження команди та її місії».

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…

— Sam Altman (@sama) November 22, 2023