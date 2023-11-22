Сем Альтман, або Туди і звідти — топменеджер наче повернеться як CEO OpenAI

Спроба перевороту в правлінні, схоже, не пройшла.

Після кількаденного хаосу в компанії Сем Альтман повертається на посаду гендиректора в OpenAI, а з ним і президент Грег Брокман.

У вівторок компанія оприлюднила заяву, в якій йдеться про «принципову згоду» щодо повернення Альтмана разом із новою радою директорів у складі Брета Тейлора, Ларрі Саммерса та Адама Д’Анджело. Останній входив до складу попередньої ради, яка і звільнила Альтмана, і, за даними The Verge, залишається серед директорів, щоб «надати попередній раді певне представництво».

Повідомляється, що Д’Анджело та інші перевірять і призначать розширену раду вже з 9 осіб, до якої налаштовані потрапити сам Альтман і Microsoft, яка інвестувала у стартап $10 млрд. Раніше Сатья Наделла заявив, що корпорація більше не хоче ніяких «сюрпризів».

Усі ключові сторони, про яких сказано в повідомленні, оприлюднили дописи про повернення. Альтман заявив, що «все, що він зробив за останні кілька днів, було спрямоване на збереження команди та її місії».

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m… — Sam Altman (@sama) November 22, 2023

Один з інших великих інвесторів OpenAI, Thrive Capital, назвав повернення Альтмана «найкращим результатом для компанії та її співробітників».

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«OpenAI має потенціал, щоб стати однією з найбільш результативних компаній в історії обчислювальної техніки», — каже партнер Thrive Келлі Сімс. «Сем і Грег мають глибоку відданість цілісності компанії та неперевершену здатність надихати та керувати. Ми дуже раді, що вони повернуться до компанії, яку заснували та допомогли перетворити на те, чим вона є сьогодні».

Хелен Тонер, яка була ключовим членом ради директорів, яка брала участь у плані звільнення Альтмана, просто сказала:

«А тепер ми всі поспимо».

У п’ятницю правління OpenAI усунуло Сема Альтмана з посади гендиректора, стверджуючи, що «він не був постійно відвертим у спілкуванні, перешкоджаючи здатності правління виконувати свої обов’язки». Після негативної реакції інвесторів та співробітників, рада директорів спочатку задумалась над поверненням Альтмана, але зрештою оголосила про його остаточний відхід і призначила на посаду нового кандидата — на цей раз Емма Шира, який очолював Twitch.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла за деякий час оголосив, що Альтман та його команда приєднаються до корпорації, щоб очолити новий дослідницький підрозділ AI.

Понад 500 працівників OpenAI оприлюднили відкритий лист з вимогою повернути Сема Альтмана та звільнити членів правління, і найцікавіше те, що серед підписантів — Ілля Суцкевер, головний науковий співробітник, якого раніше звинуватили в ініціюванні звільнення Альтмана і за якого «вписався» сам Ілон Маск. Якби вимоги не виконали, то OpenAI могла б втратити майже увесь свій персонал, який погрожував піти за Альтманом в Microsoft (за даними The Wall Street Journal, в компанії нині близько 770 співробітників).

Протягом усієї цієї епопеї члени правління, які виступали проти Альтмана, приховували детальну аргументацію звільнення, навіть під загрозою судових позовів з боку інвесторів.

Повідомляється, що тимчасовий генеральний директор Еммет Шир погрожував піти у відставку, якщо рада не надасть документацію або докази протиправних дій на підтримку звільнення Альтмана (що власне він зробив так чи інакше). У коментарі про повернення Сема Еммет назвав це «шляхом, який максимізує безпеку разом із правильними діями усіх зацікавлених сторін».