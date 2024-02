Ілон Маск пішов на конфронтацію з Google після того, як та призупинила функцію генерації зображень Gemini, бо деякі користувачі в соціальних мережах повідомляли, що штучний інтелект постійно генерує зображення кольорових людей у неточному історичному контексті.

Google заявила, що «усвідомлює, що Gemini пропонує неточності в деяких історичних зображеннях, створених за допомогою штучного інтелекту. Gemini «не влучає в ціль» і що вона «працює над негайним поліпшенням таких зображень».

We're aware that Gemini is offering inaccuracies in some historical image generation depictions. Here's our statement. pic.twitter.com/RfYXSgRyfz

Тоді Маск написав кілька постів на X, в яких розкритикував Google, передає Business Insider.

I’m glad that Google overplayed their hand with their AI image generation, as it made their insane racist, anti-civilizational programming clear to all

Маск має свою роль на ринку штучного інтелекту. Штучний інтелект X, Grok, — це чатбот, який навчається на публікаціях X, і який Маск пообіцяв зробити політично нейтральним.

Мільярдер також пройшовся по керівнику Gemini Джеку Кравчику. У середу той заявив, що можливості Gemini з генерації зображень були розроблені, щоб «відображати нашу глобальну базу користувачів». Маск не полінувався знайти й заскрінити допис Кравчика щодо виборів 2020 року та доволі криво пожартував:

А в коментарях додав таке:

I’m exaggerating, of course, but the tragic part is that it is directionally correct.

Also, I’m not picking on some rando. This nut is a big part of why Google’s AI is so racist & sexist.

— Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2024