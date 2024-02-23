Новини IT-бізнес 23.02.2024 о 13:41 comment views icon

Ілон Маск звинуватив Google у «божевільному расистському, антицивілізаційному програмуванні свого штучного інтелекту»

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Юрій Орос

Автор новин

Ілон Маск звинуватив Google у «божевільному расистському, антицивілізаційному програмуванні свого штучного інтелекту»

Ілон Маск пішов на конфронтацію з Google після того, як та призупинила функцію генерації зображень Gemini, бо деякі користувачі в соціальних мережах повідомляли, що штучний інтелект постійно генерує зображення кольорових людей у неточному історичному контексті.

Google заявила, що «усвідомлює, що Gemini пропонує неточності в деяких історичних зображеннях, створених за допомогою штучного інтелекту. Gemini «не влучає в ціль» і що вона «працює над негайним поліпшенням таких зображень».

Тоді Маск написав кілька постів на X, в яких розкритикував Google, передає Business Insider.

Я радий, що Google перегнула палицю з генеруванням зображень штучним інтелектом, оскільки це зробило їхнє божевільне расистське, антицивілізаційне програмування зрозумілим для всіх.

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Маск має свою роль на ринку штучного інтелекту. Штучний інтелект X, Grok, — це чатбот, який навчається на публікаціях X, і який Маск пообіцяв зробити політично нейтральним.

Мільярдер також пройшовся по керівнику Gemini Джеку Кравчику. У середу той заявив, що можливості Gemini з генерації зображень були розроблені, щоб «відображати нашу глобальну базу користувачів». Маск не полінувався знайти й заскрінити допис Кравчика щодо виборів 2020 року та доволі криво пожартував:

Потім він подзвонив мамі, випив цілий ящик соєвого молока і подивився Рейчел Меддоу.

А в коментарях додав таке:

Я, звичайно, перебільшую, але трагедія в тому, що так і є.

Крім того, я не чіпляюся до рандомних персонажів. Цей псих — велика частина того, чому штучний інтелект Google такий расистський і сексистський.

Раніше в четвер Маск написав на X, що запустив пошук в Google на своєму телефоні, почав вводити «чому цензура» і виявив, що «два перших результати — за цензуру».

Маск позиціонує себе як борець за свободу слова, і цим пояснює велику кількість маніпулятивного й провокаційного контенту на X, у тому числі явно проросійського. Так виглядають рекомендації за цим запитом у повному обсязі, Маск їх обрізав так, щоб можна було ілюструвати зручну для себе точку зору.

Ілон Маск звинуватив Google у «божевільному расистському, антицивілізаційному програмуванні свого штучного інтелекту»

Маск пообіцяв «термоядерний позов» усім, хто відмовився від реклами на Х (через антисемітизм)

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