Google Pixel можуть зіпсувати святкову фотосесію — не всі фото зберігаються

Фото з Google Pixel / Google

Багато користувачів Google Pixel повідомляють, що їхні смартфони не завжди зберігають фото, локально або на Google Photos. Тож незайвим буде зробити кілька кадрів — або ж навпаки.

Скарги надходять передусім від власників Pixel 8a, Pixel 9a, Pixel 9 та Pixel 10. Наприклад, ще два місяці тому користувач Blazgamer написав в Reddit, що не відображаються фотографії, зроблені під час подорожі на Pixel 9.Днями користувач portmafia9719 описав подібний досвід на Pixel 10 Pro. Незрозуміло, що конкретно відбувається з цими фотографіями, але відомо, що зображення зникли після тривалого сповіщення про їхню обробку у фоновому режимі.

З цих та інших повідомлень випливає, що багато постраждалих користувачів зіткнулися з цією проблемою після того, як зробили багато фотографій за короткий проміжок часу. Також кілька користувачів знайшли незвичайні файли JPG у теці DCIM своїх телефонів, усі зі словом “очікуються” (pending) в назвах та розміром нуль байтів.

У подібних випадках важко сказати, наскільки поширеною є проблема. деякі користувачі роблять дуже багато фото і всі вони зберігаються коректно. Досвід тих, кому не пощастило, доволі сумний: більшість з них втратили фото з урочистих та пам’ятних подій, як весілля чи подорожі. Звичайно, також є ті, хто не помітив проблему, або не написав про неї.

Android Authority звернувся до Google за коментарем, але він поки не надійшов. Причиною, здається, є збій обробки файлів, котрий, ймовірно, виникає під час творення великої кількості фото на Google Pixel. Але невідомо, чому саме він відбувається.

