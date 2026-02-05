Google "ліниво" анонсувала Pixel 10a: є кольори і дата

Google Pixel 10a / YouTube

Google офіційно підтвердила існування Pixel 10a, але поки що тримає більшість подробиць у секреті. Компанія опублікувала короткий тизерний ролик, у якому смартфон “танцює” на тлі яскравих кольорових сцен. Головне, що вже відомо точно: попереднє замовлення на Pixel 10a відкриється 18 лютого.





Поки що Google не розкрила технічні характеристики пристрою. У відео показали синю версію смартфона, яка зовні майже не відрізняється від Pixel 9a. Дизайн виглядає знайомо: мінімальні рамки, фірмовий стиль Pixel і жодних помітних змін у корпусі.

Втім, у мережі вже з’явилися неофіційні витоки, які натякають, що й апаратна частина зазнає лише точкових оновлень. Згідно з цими даними (офіційно їх не підтверджено), Pixel 10a отримає 6,285-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення зображення до 120 Гц. Це той самий формат, що й у 9a. За даними сертифікації, Google залишає ті самі 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ базового сховища. Акумулятор теж без змін — 5100 мА·год, зі звичною для лінійки потужністю заряджання біля 23 Вт. Про чипсет наразі згадок немає, але попередній витік підтверджує Tensor G4 — той самий, що й у Pixel 9a, тільки з вищою частотою.





Основний блок камер на спинці знову матиме знайому “планку” з двома модулями: головний 48 Мп (f/1.7) та ультраширококутний 13 Мп (f/2.2). За автопортрети відповідає 13 Мп камера в отворі дисплея по центру.

У самому тизері Google намагається заспокоїти фанатів серії Pixel, які очікують помітних покращень. Слоган звучить так: «A phone with more in store, in store soon» (“Телефон, у якому більше можливостей — уже зовсім скоро в магазині”). Компанія явно натякає, що ключові анонси ще попереду — зокрема ціна та повний список характеристик.

Поки що всім охочим пропонують зайти на офіційний сайт Google Pixel і зареєструватися для отримання додаткової інформації про новинку.

Джерело: engadget