Google випустила Pixel 10a: "найкраща" система камер для смартфона за $500

Google презентувала смартфон Pixel 10a, назвавши його пристроєм з найкращою камерою серед аналогів за ціною $500.





Pixel 10a отримав гладкий дизайн та повністю пласку задню панель на відміну від попередніх моделей Pixel 10 та Pixel Pro, у яких блок камер на задній панелі трохи піднесений. Нова модель виготовлена з переробленого кобальту, міді, золота і вольфраму. Смартфон отримав матове покриття, рамку з повністю переробленого алюмінію та задню панель на 81% з переробленого пластика. Він доступний у незвичайних кольорах, включно з “Ягідним”, “Лавандовим” та більших звичних “Туман” та “Обсидіан”.

Наразі Pixel 10a найміцніший зі всієї серії A. Він захищений від пилу та вологи за стандартом IP68, має покращене захисне скло Corning Gorilla Glass 7i, більш стійке до подряпин та падінь. Смартфон отримав 6,3″ дисплей Actua, на 11% яскравіший, ніж у Pixel 9a. Це полегшить перегляд фото та відео за яскравого сонячного освітлення. Яскравість екрана складає 2000 ніт, а пікова — може сягати 3000 ніт.

Google запевняє, що Pixel 10a має найкращу систему камер серед всіх смартфонів вартістю до $500. Головна ширококутна камера отримала датчик Quad PD Dual Pixel Type 1/2 на 48 Мп та об’єктив f/1.7 з кутом огляду 82°. Це та сама камера, що й в Google Pixel 10 за $799. Нова модель не має телеоб’єктива, тоді як Pixel 10 має телеоб’єктив Dual PD на 10,8 Мп з сенсором Type 1/3.2 і 5-кратним оптичним зумом. Ще одна задня камера Pixel 10a — надширококутний модуль на 13 Мп з кутом огляду 120° та сенсором Type 1/3.1, така сама як і в Pixel 10.





Pixel 10a також отримав фронталку на 13 Мп з кутом огляду 96,1° та діафрагмою f/2.2. Додаткові функції камери включають макрозйомку та нічний режим для покращення якості знімання за умов недостатнього освітлення. Як і очікувалось, смартфон пропонує режими роботи камери на базі ШІ, зокрема, Auto Best Take, покликаної допомогти учасникам групового фото виглядати найкраще шляхом аналізу кількох підряд зроблених кадрів. Функція Camera Coach використовує Gemini для покрокових порад щодо композиції та освітлення.

Блок камер на задній панелі дозволяє знімати відео у 4K зі швидкістю 30 та 60 кадрів на секунду. Фронтальна камера обмежена роздільною здатністю 4Kp30. Серед інших функцій: Audio Magic Eraser, Macro Focus Video, Cinematic Pan, підтримка сповільненої зйомки, режим покадрової зйомки для астрофото та багато іншого.

Pixel 10a працює на спеціально розробленому Google чипі Tensor G4 з підтримкою всіх нових функцій ШІ Gemini, включаючи популярний відеоредактор Nano Banana та пошук за зображенням будь-якого застосунку Circle to Search. Смартфон отримав батарею місткістю 5100 мА·год, який забезпечує понад 30 годин автономної роботи у звичайному режимі та до 120 годин в режимі екстремального енергоощадження. Телефон підтримує функцію швидкої зарядки до 50% за 30 хв за допомогою зарядного пристрою USB-C потужністю 45 Вт, яке, щоправда, треба купувати окремо. Смартфон також підтримує бездротову зарядку потужністю 10 Вт з використанням пристроїв EPP за стандартом Qi.

Ми писали, що нещодавно Google “ліниво” анонсувала Pixel 10a. До цього у мережу потрапив офіційний рендер Google Pixel 10a.

Джерело: PetaPixel