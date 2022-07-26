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Dell закриває сервіс синхронізації ПК зі смартфонами Mobile Connect, але Intel, можливо, відродить платформу під власним брендом

Dell закриває сервіс синхронізації ПК зі смартфонами Mobile Connect, але Intel, можливо, відродить платформу під власним брендом

Компанія Dell вирішила відмовитися від подальшого використання програми Mobile Connect. Незабаром користувачі втратять можливість завантажувати та використовувати її.

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Додаток Dell Mobile Connect (також відомий як Alienware Mobile Connect) з’явився у 2018 році. Він призначений для синхронізації текстових повідомлень, дзвінків та повідомлень на смартфоні з комп’ютером. Програма сумісна як з iPhone, так і Android-смартфонами, але спочатку пропонувала більше функцій для Android. Наприклад, дзеркальне відтворення екрана з’явилося в Mobile Connect для iPhone тільки у 2020 році.

Тепер компанія Dell заявляє, що програма Mobile Connect стане недоступною для завантаження для користувачів із США, Канади та Японії з 30 листопада, а використовувати вже встановлену програму можна буде лише до 31 січня 2023 року. Користувачам з інших країн пощастило ще менше. Програма стане недоступною для завантаження з 31 липня та недоступною для використання – з 30 листопада.

Для тих, кому і далі потрібно передавати повідомлення та дзвінки зі смартфона на ПК, можна скористатися програмою Microsoft Phone Link (раніше відомою як Your Phone). Вона пропонує практично ті ж функції й працює на Windows 10 та 11. Проблема лише в тому, що вона підтримує тільки Android і не може працювати з iPhone.

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Також є надія, що можливості Mobile Connect не зникнуть повністю, а з’являться в іншому вигляді. У 2021 році Intel купила компанію Screenovate, яка створювала програмну платформу, що лежить в основі Dell Mobile Connect. На виставці CES 2022 Intel вже продемонструвала свої плани щодо синхронізації ПК з Android, iPhone та розумним годинником. Очікується, що до кінця цього року така можливість з’явиться на пристроях Intel Evo.

Джерело: The Verge


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