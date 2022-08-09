iOS 16 поверне відсоток заряду акумулятора в рядку стану — індикатор прибрали після виходу iPhone X з FaceID

Новина з розряду «нарешті дочекалися» — користувачі iOS довго та нудно просили Apple повернути постійний індикатор відсоток заряду акумулятора в рядку стану, і в Купертіно нарешті прислухалися. Принаймні елемент графічного інтерфейсу з’явився у п’ятій бета-версії iOS 16, що вийшла ввечері 8 серпня.

Річ у тім, що після виходу iPhone X з системою розпізнавання обличчя FaceID у вересні 2017 року розробники прибрали постійну індикацію заряду акумулятора у відсотках з рядка стану, оскільки через прямокутний виріз на екрані не вистачило місця для нього — значок перекочував в Центр керування. Іншим альтернативним способом контролювати відсоток заряду акумулятора став віджет «Акумулятори». Схоже, тепер Apple готова повернути відсоток заряду акумулятора в рядок стану, але в іншому вигляді й нова реалізація може сподобатися далеко не всім, судячи з перших відгуків.

Раніше точний відсоток зарядку показувався зліва від значка акумулятора, а у п’ятій беті iOS 16 розробники розмістили цифри в середині піктограми акумулятора (щоб увімкнути функцію після оновлення, потрібно перейти в меню «Акумулятор» у «Налаштуваннях» і увімкнути перемикач «Відсоток заряду акумулятора»). Автор The Verge назвав його «пекельно потворним ніби з 2011 року» та порівняв його з номером на спортивній майці. Головні претензії не до оформлення, оскільки естетичне судження суб’єктивне, а до функціональної частини — нерозбірливий дрібний шрифт та відмова від інтуїтивно зрозумілого підходу зі зміною фонового забарвлення та зменшенням заповненості індикатора. Це невелика втіха, але принаймні значок акумулятора все ще змінює кольори після активації режим низького енергоспоживання (піктограма забарвлюється у жовтий колір) та підключення до електромережі (зелений із символом блискавки поруч). Водночас під час заряджання піктограма батареї та цифри стають більшими та читабельнішими. Чому не зробити так само для звичайного режиму?

Окрім того, повідомляється, що відсоток заряду акумулятора не показуватиметься на iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini та iPhone 13 mini. Та не виключено, що ситуація ще може змінитися.

Курс Java Навчіться розробляти на Java та заробляйте від $700 на старті кар’єри РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Судячи з оптимізації системи та швидкості роботи свіжої бети, фінальний реліз вже не за горами — найімовірніше, наступна збірка Gold Master, а далі офіційний запуск iOS 16. Він очікується восени разом з лінійкою iPhone 14 з чотирьох моделей та низкою інших новинок.