Apple відзвітувала за квартал — стійке зростання продажів iPhone та рекордний дохід попри скорочення виторгу від Mac, iPad та аксесуарів

У ніч проти 29 липня Apple опублікувала черговий квартальний фінансовий звіт — на її бухгалтерському календарі 25 червня завершився третій квартал 2022 фінансового року Apple відноситься до компаній, у яких фінансовий рік не співпадає з календарним. Отже, у Apple третій квартал 2022 фінансового року відповідає другому кварталу 2022 календарного року. Якщо стисло, Apple перевершила очікування аналітиків та повідомила про зростання доходу від продажу iPhone, здебільшого завдяки iPhone 13 (попит на торішню лінійку лишається високим); проте продажі Mac зменшилися на 10% через обмеження в ланцюжку постачання та несприятливі курси обміну валют.

Фінансові показники

За квітень-червень дохід Apple склав майже $83 млрд доларів — це новий рекорд для червневих кварталів та на 2% вище тогорічного результату ($81,4 млрд). Чистий прибуток зменшився до $19,4 млрд (або $1,20 на акцію) проти $21,7 млрд (або $1,30 на акцію) за результатами аналогічного кварталу 2021 року. Валова маржа становила 43,3% — на 40 базисних пунктів. Послаблення фінансового важеля (коефіцієнт використання позикових засобів), зумовлене сезонними факторами, та несприятливі зміни курсів іноземних валют були компенсовані низкою сприятливих умов. Продуктова маржа становила 34,5%.

Як зростав виторг Apple з кроком 10 років:

Apple’s revenue every 10 years: Q3 2022: $83 billion Q3 2012: $35 billion Q3 2002: $1 billion — Jon Erlichman (@JonErlichman) July 28, 2022

За квартал компанія згенерувала операційний грошовий потік у розмірі $23 млрд. Обсяг грошових коштів та цінних паперів на 25 червня становив $179 млрд (з них $60 млрд — чисто грошові кошти) при загальних боргових зобов’язаннях у $120 млрд. Також за квартал компанія виплатила акціонерам $28 млрд у вигляді зворотного) викупу та дивідендів.

Акції Apple на премаркеті після публікації звіту різко зросли в ціні.

Продажі зросли майже у всіх регіонах (незначне падіння у Китаї та Японії).

Розподіл виторгу за регіонами