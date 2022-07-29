Apple відзвітувала за квартал — стійке зростання продажів iPhone та рекордний дохід попри скорочення виторгу від Mac, iPad та аксесуарів

У ніч проти 29 липня Apple опублікувала черговий квартальний фінансовий звіт — на її бухгалтерському календарі 25 червня завершився третій квартал 2022 фінансового року Apple відноситься до компаній, у яких фінансовий рік не співпадає з календарним. Отже, у Apple третій квартал 2022 фінансового року відповідає другому кварталу 2022 календарного року. Якщо стисло, Apple перевершила очікування аналітиків та повідомила про зростання доходу від продажу iPhone, здебільшого завдяки iPhone 13 (попит на торішню лінійку лишається високим); проте продажі Mac зменшилися на 10% через обмеження в ланцюжку постачання та несприятливі курси обміну валют.
Фінансові показники
- За квітень-червень дохід Apple склав майже $83 млрд доларів — це новий рекорд для червневих кварталів та на 2% вище тогорічного результату ($81,4 млрд). Чистий прибуток зменшився до $19,4 млрд (або $1,20 на акцію) проти $21,7 млрд (або $1,30 на акцію) за результатами аналогічного кварталу 2021 року. Валова маржа становила 43,3% — на 40 базисних пунктів. Послаблення фінансового важеля (коефіцієнт використання позикових засобів), зумовлене сезонними факторами, та несприятливі зміни курсів іноземних валют були компенсовані низкою сприятливих умов. Продуктова маржа становила 34,5%.
- Як зростав виторг Apple з кроком 10 років:
Apple’s revenue every 10 years:
Q3 2022: $83 billion
Q3 2012: $35 billion
Q3 2002: $1 billion
— Jon Erlichman (@JonErlichman) July 28, 2022
- За квартал компанія згенерувала операційний грошовий потік у розмірі $23 млрд. Обсяг грошових коштів та цінних паперів на 25 червня становив $179 млрд (з них $60 млрд — чисто грошові кошти) при загальних боргових зобов’язаннях у $120 млрд. Також за квартал компанія виплатила акціонерам $28 млрд у вигляді зворотного) викупу та дивідендів.
- Акції Apple на премаркеті після публікації звіту різко зросли в ціні.
Продажі зросли майже у всіх регіонах (незначне падіння у Китаї та Японії).
Розподіл виторгу за регіонами
|Регіон
|Тримісячний період, що завершився 25 червня 2022 року, млрд дол.
|Тримісячний період, що завершився 26 червня 2021 року, млрд дол.
|Америка
|37,472
|35,870
|Європа
|19,287
|18,943
|Китай
|14,604
|14,762
|Японія
|5,446
|6,464
|Решта Азії
|6,150
|5,395
|Всього
|82,959
|81,434
Продажі за окремими категоріями продуктів
Якщо глянути на частину звіту з даними про дохід від продажу окремих продуктів, то спад спостерігається за кількома основними категоріями. Найсильніше обвалилися продажі Mac — на 10% у порівнянні з минулим роком. Генеральний директор Тім Кук пояснив це обмеженнями в ланцюзі постачань і несприятливими змінами валютних курсів. Проте це також збігається з загальногалузевою тенденцією спаду продажів ПК.
Продажі iPad впали на 2%, а от категорія «Натільні пристрої, пристрої для дому та аксесуари» втратила 8% у порівнянні з тогорічним результатом.
Квартальні продажі за категоріями:
- iPhone — $40,665 млрд (рік тому — $39,570 млрд);
- Mac — $7,382 млрд (рік тому — $8,235 млрд);
- iPad — $7,224 млрд (рік тому — $7,368 млрд);
- Натільні пристрої, пристрої для дому та аксесуари — $8,084 млрд (рік тому — $8,775 млрд);
- Сервіси — $19,604 млрд (рік тому — $17,486 млрд).
Інші цікаві факти зі звіту
- Зараз сумарно Apple має понад 860 мільйонів платних передплатників — за останній рік додалося 160 млн нових платних передплатників.
- Досягнення Apple TV+ — фільми та шоу, які вийшли у стрімінговому сервісі Apple, отримали 250 нагород та 1100 номінацій. Всього Apple TV+ зібрав 52 номінації на премію «Еммі» в 13 категоріях.
- Опитування споживачів у США свідчить, що серед власників iPhone 13 індекс задоволеності сягає 98%.
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На початку місяця Apple випустила MacBook Air з процесором M2, екраном 13,6″ та магнітною зарядкою MagSafe, а минулого місяця вийшов оновлений MacBook Pro M2. Вони приєдналися до оновлених iPhone SE та iPad, Mac Studio на чипі M1 Ultra та Studio Display, які вийшли навесні. На початку місяця вийшли публічні бета-версії iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura та tvOS 16 — їх запуск очікується восени разом з лінійкою iPhone 14 з чотирьох моделей та низкою інших новинок. Раніше Марк Гурман з Bloomberg розповів, що Apple готує немало нових пристроїв, частина з яких вийде до кінця року. Серед відомих потенційних новинок — серія смартгодинників Apple Watch Series 8, які зможуть вимірювати температуру тіла, до якої увійде нова модель з посиленим захистом для занять екстремальними видами спорту, нові Mac з чипами M2 та M3, а також нові Apple TV та HomePod. Водночас Apple разом з усіма іншими вже почала готуватися до наближення глобальної рецесії — планує з 2023 року сповільнити темпи найму персоналу та скоротити операційні витрати.
Наступного року Apple скоротить найм персоналу та витрати на деякі команди