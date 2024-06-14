Новини Софт 14.06.2024 о 10:42 comment views icon

iOS 18 дозволить платити через Apple Pay в сторонніх браузерах на Mac і на ПК з Windows

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Катерина Даньшина

Авторка новин

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Опції Apple Pay будуть доступні у більшій кількості браузерів (а не лише Safari) на комп’ютерах.

Як пише MacRumors, Apple Pay буде доступна у настільних Chrome, Firefox на Mac і навіть на ПК з Windows. Для цього в браузері необхідно буде відсканувати спеціальний код за допомогою камери iPhone з iOS 18 і завершити транзакцію на телефоні.

iOS 18 дозволить платити через Apple Pay в сторонніх браузерах на Mac і на ПК з Windows

На настільному комп’ютері Apple Pay досі була обмежена Safari на Mac.

Ця та інші зміни (зокрема, купа ШІ-функцій) мають надійти на iPhone цієї осені.

Apple анонсувала iOS 18 з новими можливостями кастомізації, оновленим Photos та ігровим режимом

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