iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max першими отримають підекранну систему Face ID – Ice Universe

Відомий інсайдер Ice Universe опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Weibo ексклюзивну інформацію про терміни появи підекранних датчиків Face ID у майбутніх iPhone. За його даними, користувачам доведеться запастися терпінням.

Ice Universe стверджує, що підекранна система Face ID з’явиться у смартфонах iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Їхній вихід на ринок відбудеться за два з половиною роки. Хоча ще минулого року таку систему приписували iPhone 15 Pro.

Раніше південнокорейське видання The Elec з посиланням на джерела в ланцюжку постачань повідомило, що Apple розмістить датчики Face ID під екраном у смартфонах iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max наступного року. Також повідомлялося, що система Face ID під екраном з’явиться у всіх моделях iPhone 17 у 2025 році. Нагадаємо, раніше Apple нібито тестувала підекранний Touch ID в iPhone 13, але відмовилася від нього на користь майбутньої FaceID під екраном.

Інформація від Ice Universe заслуговує на довіру. Він був першим, хто точно розповів про новий тренд смартфонів з екраном-водоспадом, про виріз в iPhone X, про новий дизайн iPhone 14 з вирізом Dynamic Island і про різні 200-мегапіксельні сенсори зображення.

Джерело: gadgettendency