Apple вже почала тестове виробництво iPhone 15, а iPhone 16 Pro приписують підекранний Face ID

Як повідомляють обізнані джерела, компанія Foxconn вже розпочала тестове виробництво наступної версії iPhone. За даними Economic Daily News, iPhone 15 вступив до так званої фази впровадження нового продукту (new product introduction, NPI). На цьому етапі Foxconn залучає свою виробничу лінію для збирання iPhone точно так, як буде під час масового виробництва.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Цей крок дозволить Apple та Foxconn переконатися, що все працює належним чином. Також етап раннього виробництва дозволить їм визначити та впровадити покращення, які можуть підвищити ефективність та продуктивність виробництва або знизити виробничі витрати. Деякі передсерійні моделі, ймовірно, вже зібрані, але вручну й у невеликій кількості.

Додатково наголошується, що цього року виробничий процес iPhone 15 трохи відрізнятиметься: масове виробництво почнеться в Китаї та Індії з різницею всього в кілька тижнів. У попередні роки виробництво запускалося з інтервалом кілька місяців.

Очікується, що сімейство Apple iPhone 15 дебютує у середині вересня.

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Разом з тим, Apple вже активно працює над смартфонами наступного покоління і розглядає можливість впровадження в них нових можливостей. І за даними обізнаних джерел, в iPhone 16 Pro з’явиться система Face ID, розташована під дисплеєм. Таким чином, камера TrueDepth системи Face ID не буде видно весь час, коли вона не використовується.

Однак у дисплеї iPhone 16 Pro залишиться невеликий виріз для передньої камери. При цьому загальна площа дисплея та відчуття занурення будуть покращені. Нинішній виріз у дисплеї залишиться в iPhone 15 Pro, який вийде наприкінці цього року, оскільки технологія розміщення системи Face ID під дисплеєм ще не готова. А функція Dynamic Island з’явиться у всіх чотирьох моделях iPhone 15.

У публікації також йдеться про те, що після того, як Apple впровадить технологію Face ID під дисплеєм, вона перейде до впровадження камери під панеллю (underpanel camera, UPC), тим самим усунувши всі вирізи дисплея, які нині присутні на iPhone.

Джерело: techspot, macrumors