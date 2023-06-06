iPhone 8, 8 Plus і X не отримають iOS 17, а деякі нові функції працюватимуть лише на iPhone 12 і новіших моделях

Нова мобільна операційна система Apple iOS 17 не з’явиться на смартфоні iPhone X – пристрої, що відкрив еру Face ID. Він був анонсований у 2017 році разом з моделями iPhone 8 та 8 Plus, і вони також не отримають оновлення до iOS 17. Таким чином iPhone XS, XS Max та XR стануть найстарішими пристроями, які матимуть право на встановлення iOS 17, коли вона стане доступною цієї осені. Однак це не означає, що вони отримають всі нові функції.

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Всі моделі iPhone, що підходять для iOS 17, отримають важливі функції: нові контактні картки, відображення інформації на дисплеї в режимі StandBy, функцію Check In, щоб повідомити когось про те, що ви безнапасно прибули додому. Але деякі функції зарезервовані для нових iPhone.

Наприклад, для реакцій на основі жестів з ефектами AR у FaceTime буде потрібно iPhone 12 або новіший смартфон. Також тільки на таких пристроях будуть працювати покращення автозаміни клавіатури та вбудовані пропозиції автозаповнення. Нова функція спеціальних можливостей Point and Speak, яка допомагає людям з порушеннями зору взаємодіяти з текстом у їхньому середовищі, також обмежена лише версіями Pro лінійок iPhone 12, 13 та 14.

Джерело: The Verge