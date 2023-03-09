iPhone майже не цікавить людей віком від 45 років, — дослідження CIRP

Спеціалісти CIRP — компанії, що спеціалізується на маркетингових дослідженнях — вирішили дізнатись, як вік людини впливає на її інтерес до продукції Apple, зокрема iPhone, iPad та Mac.

Дослідження показало, що iPhone насамперед приваблює молодих користувачів — віком від 18 до 44 років. Власне, це три приблизно однакові групи, які разом становлять майже три чверті від загальної кількості всіх власників таких телефонів: 22% — від 18 до 24 років, 27% — від 25 до 34 років, і 23% — 35-44 роки.

10% користувачів з iPhone — це люди віком 45-54 роки, і що цікаво, стільки ж — люди за 65 років. 8% власників смартфонів Apple — мають вік 55-65 років.

Схожі показники загалом мають iPad та Mac. Але у випадку з ПК вік трохи критичніший, ніж з iPhone — хоча комп’ютер, на відміну від смартфона, продукт у першу чергу призначений для роботи. Крім того, на Mac майже немає ігор, що могло б позначитися на вікових уподобаннях.

Джерело: gadgettendency