"Істоти, народжені для рабства". Хорнет з Hollow Khight: Silksong виявилася расисткою

Маргарита Юзяк

У мережі кепкують, що головна героїня Hollow Knight: Silksong — Хорнет — виявилася расисткою та ксенофобкою.

З діалогів на самому початку гри стає зрозуміло, що Хорнет не надто люб’язна особа. Принаймні її можна зрозуміти: я б теж не раділа жителям королівства Фарлум, куди мене привезли після викрадення. Та, крім того, вони потім носили її червоний плащ, поки вона оголена намагалася його повернути. Користувачі Reddit, які уважно читали щоденник головної героїні Hollow Khight: Silksong, виявили цікаві записи. Вони прямо кажуть, що вона відверто ненавидить жуків:

  • “Чим менше ці моторошні потвори розмножуються — тим краще”
  • “Бридкі істоти, народжені для рабства. Їхня доля не викликає в мене жалю”
  • “Відштовхують і поведінкою, і смородом. Мені не шкода, коли їх знищують”
"Істоти, народжені для рабства". Хорнет з Hollow Khight: Silksong виявилася расисткою
Записи з щоденника Хорнет в Hollow Khight: Silksong, але мовою оригіналу / Team Cherry

Шкода, що в оригінальній Hollow Knight ми не мали можливості прочитати щоденники Хорнет. Тож питання залишається відкритим: вона ненавидить всіх жуків або тільки тих, хто її оточує в королівстві Фарлум, куди вона прибула проти своєї волі? Так чи інакше, але в мережі все одно жартують, що Хорнет — расистка та ксенофобка.

“Якщо подивитися опис плаща Хорнет одразу після того, як вона повертає його від мух, вона каже, що від нього тхне мухами. Але якщо зайти в спа, цей запах зникає”, — помітили іншу цікаву деталь гравці.

Фанати почали обговорювати, що їм трохи шкода народ Фарлума. В одному з діалогів NPC каже щось на кшталт: “Я народився у багнюці, але всередині моя душа чиста”. Ці жуки та комахи просто народжуються і виростають в’язнями у цьому забутому світі з жалюгідною долею — але зрештою це все ще розумні істоти.

“Вони трохи схожі на орків Толкіна — створені, щоб проявляти найгірше, і уособлюють те, що стається, коли істоти потрапляють у принизливі умови існування. Це не їхня провина, але те, що з цього вийшло — огидно. Звісно, те, що вона головна героїня, не означає, що вона має рацію в усьому — але зрозуміло, чому вона відчуває огиду до тієї локації та всього, що там відбувається”, — філософствують фанати.

Окремо нагадаємо іншу зворушливу деталь Hollow Knight: Silksong — Team Cherry увічнила пам’ять фаната, який помер через рак, створивши боса з його ескізу. А ще випадково забула курс миші на одній з напружних катсцен.

